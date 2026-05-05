Arsenal venció 1-0 al Atlético de Madrid y se metió en la final de la Champions
Tras el 1-1 en Madrid, el Arsenal se impuso sobre el Atlético en un duelo muy parejo en el Emirates Stadium de Londres con un gol de Saka al minuto 44.
Luego de lo que fue el empate 1-1 en el Metropolitano, Atlético de Madrid visita al Arsenal en el Emirates Stadium de Londres por la revancha de las semifinales de la Champions League. En caso de empate, habrá alargue y luego penales. Quien pase enfrentará en la final al vencedor de Bayern Múnich vs. París Saint-Germain, que jugarán el miércoles.
El gol de Saka para el 1-0 del Arsenal
El minuto a minuto de Arsenal - Atlético de Madrid