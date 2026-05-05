Presenta:

Deportes

|

Atlético de Madrid

Arsenal venció 1-0 al Atlético de Madrid y se metió en la final de la Champions

Tras el 1-1 en Madrid, el Arsenal se impuso sobre el Atlético en un duelo muy parejo en el Emirates Stadium de Londres con un gol de Saka al minuto 44.

MDZ Deportes

Arsenal y Atlético de Madrid juegan la revancha de las semifinales en Londres.

Arsenal y Atlético de Madrid juegan la revancha de las semifinales en Londres.

EFE

Luego de lo que fue el empate 1-1 en el Metropolitano, Atlético de Madrid visita al Arsenal en el Emirates Stadium de Londres por la revancha de las semifinales de la Champions League. En caso de empate, habrá alargue y luego penales. Quien pase enfrentará en la final al vencedor de Bayern Múnich vs. París Saint-Germain, que jugarán el miércoles.

El gol de Saka para el 1-0 del Arsenal

El gol de Saka para el 1-0 del Arsenal

El minuto a minuto de Arsenal - Atlético de Madrid

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas