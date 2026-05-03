Lautaro Martínez gritó campeón de la Serie A con Inter y sumó otro título a su carrera: cuántos tiene

Lautaro Martínez volvió a gritar campeón en Italia. El delantero argentino se consagró en la Serie A con el Inter de Milán , que venció 2-0 al Parma con goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan para sellar un título que ya era prácticamente un hecho. El conjunto neroazzurro llegó a 82 puntos y le sacó 12 de ventaja al Napoli cuando quedan solo nueve en juego.

La consagración tuvo un condimento especial para el Toro. Después de perderse tres partidos por lesión, regresó desde el banco e ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo. Lejos de mostrar falta de ritmo, participó rápidamente del juego y aportó una asistencia en el segundo gol.

La consagración tuvo un condimento especial para el Toro. Después de perderse tres partidos por lesión, regresó desde el banco e ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo. Lejos de mostrar falta de ritmo, participó rápidamente del juego y aportó una asistencia en el segundo gol.

¡ASISTENCIA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-0 DE INTER QUE EMPIEZA A GRITAR CAMPEÓN! Mirá la #SerieA en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ItR2nkQSDF

Más allá de ese regreso, el ex Racing fue una pieza clave durante toda la temporada. Se consolidó como el máximo goleador del plantel con 16 tantos y sumó además seis asistencias en 27 partidos, números que explican su peso en el equipo.

Todos los títulos de Lautaro Martínez

Serie A 2020/21

Supercopa de Italia 2021

Copa Italia 2021/22

Supercopa de Italia 2022

Copa Italia 2022/23

Supercopa de Italia 2023

Serie A 2023/24

Serie A 2025/26

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial 2022

Copa América 2024

Con este nuevo Scudetto, el tercero en su carrera, Lautaro alcanzó los 12 títulos oficiales. Ocho los consiguió con el Inter y los otros cuatro con la Selección argentina, confirmando una etapa de plenitud tanto a nivel clubes como internacional.

Y la historia no termina acá. En pocos días tendrá la chance de sumar otro trofeo cuando dispute la final de la Copa Italia frente a Lazio. Mientras tanto, sigue sumando confianza con la mira puesta en el gran objetivo: llegar en plenitud al Mundial 2026.