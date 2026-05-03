Godoy Cruz igualó 2-2 ante el líder Morón en el Gambarte y desperdició una gran chance de acercarse a la cima

Godoy Cruz empató 2-2 ante el puntero Deportivo Morón por la fecha 12 de la Primera Nacional , en un encuentro en el que estuvo dos veces en ventaja, pero no lo supo aguantar y terminó lamentando la pérdida de dos unidades clave. Godoy Cruz acumula cuatro partidos sin triunfos y se aleja de la cima.

A los 5 minutos, Godoy Cruz generó la primera situación clara. Tras un córner desde la derecha, Axel Rodríguez se anticipó en el primer palo y metió un cabezazo que el arquero visitante controló sin problemas.

El Tomba insistió y tuvo su recompensa rápido: cuatro minutos después, llegó el 1-0. Un centro desde la derecha encontró por el segundo palo a Martín Pino, que la bajó de cabeza y dejó a Rodríguez de cara al gol para empujarla.

Axel Rodríguez festeja el 1-0 de Godoy Cruz frente al Gallito.

A los 33 minutos llegó la polémica. El árbitro cobró penal para Deportivo Morón por una falta discutida sobre Juan Manuel Olivares. Hubo protestas de los dos lados: Godoy Cruz reclamó que no fue infracción y el Gallito pidió ley de ventaja porque Gonzalo Berterame definía al gol en la continuidad de la jugada.

Franco Fagúndez se hizo cargo y, con un derechazo potente, puso el 1-1 a los 36 minutos.

Pero la reacción del Tomba fue inmediata. Apenas un minuto después, Tomás Pozzo presionó alto, ganó por izquierda y metió un centro preciso que Martín Pino empujó para el 2-1 antes del descanso.

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Por el gol del jugador de Godoy Cruz ante Morón. pic.twitter.com/CR4gHjAF3a — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 3, 2026

En el arranque del segundo tiempo volvió a golpear Morón. Al minuto, Fagúndez tomó la pelota cerca del punto penal, controló y sacó un derechazo cruzado para marcar el 2-2.

El Tomba no logró romper el empate y, jugado en ataque y dejando espacios atrás, incluso quedó expuesto a las contras de Morón, que no supo aprovecharlas.

A Godoy Cruz se le escapó una victoria importante y sigue sin poder despegar. En la próxima fecha volverá a ser local, cuando reciba a Racing de Córdoba.

El minuto a minuto de Godoy Cruz vs Deportivo Morón