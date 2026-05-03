No es un partido más: lo que se juega Godoy Cruz ante Morón va más allá de los puntos

Godoy Cruz se prepara para un partido que puede empezar a marcar su camino en la temporada. Este domingo, el Tomba recibirá desde las 16:30 al Deportivo Morón con la necesidad de sumar de a tres y demostrar que está para pelear arriba en la Primera Nacional .

El equipo mendocino atraviesa un momento de reconstrucción tras su descenso y sabe que cada punto vale oro en un torneo largo, exigente y parejo. En ese contexto, el desafío ante Morón aparece como una prueba de carácter: sumar ante su gente es clave para consolidar cualquier aspiración de protagonismo.

Uno de los focos estará en cómo el Tomba logre imponer su idea. Con incorporaciones recientes como Francisco Gerometta y Brian Orosco, el equipo busca renovar energía, sumar dinámica y encontrar mayor equilibrio entre defensa y ataque. La intención está clara: ser competitivo en todos los escenarios y volver a festejar en el Gambarte.

Del otro lado, Morón no será un rival sencillo. Es un equipo que se hace fuerte y que también apunta a meterse en la pelea, en una categoría donde no hay margen para relajarse.

Para Godoy Cruz, el partido tiene un doble valor: sumar puntos y empezar a construir identidad. Porque más allá del resultado, el Tomba necesita mostrar señales de crecimiento, carácter y ambición.

El objetivo está claro. Ahora, toca demostrarlo en la cancha.



Posibles equipos:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Morán; Gil Romero, Vicente Poggi, Brian Orosco y Tomás Pozzo; Matías Ramírez y Martín Pino.



Deportivo Morón: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Braian Salvareschi, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Juan Manuel Olivares y Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame y Franco Fagundez.



