Independiente Rivadavia vs. La Guaira: todo lo que tenés que saber del partido clave en Mendoza

Independiente Rivadavia vuelve a escena en la Copa Libertadores y lo hace en casa, donde se hace fuerte y donde quiere dar otro paso firme. El equipo mendocino recibirá a Deportivo La Guaira en el estadio Malvinas Argentinas en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo.

El partido se jugará este jueves y representa mucho más que tres puntos: es la posibilidad de consolidarse en la cima y empezar a perfilar la clasificación a la siguiente fase.

El encuentro comenzará a las 19.00 (hora argentina) y podrá verse en vivo por televisión a través de Fox Sports, además de las plataformas de streaming habilitadas.

El presente del equipo dirigido por el Azul es inmejorable. No solo manda en su grupo internacional, sino que también viene mostrando un nivel sólido, con variantes ofensivas y una identidad que ilusiona a su gente. En el Malvinas, además, se vuelve un rival difícil para cualquiera.

Enfrente estará Deportivo La Guaira, que llega con la necesidad de sumar para no quedar relegado. El conjunto venezolano buscará dar el golpe en Mendoza, sabiendo que un resultado positivo puede cambiar su panorama en la competencia.

Será una noche especial en el Parque, con un marco que promete ser imponente y con la ilusión intacta de un equipo que no deja de crecer.

Independiente Rivadavia quiere seguir escribiendo historia.

Y este partido puede ser otro capítulo grande.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Matías Fernandez, José Florentín; Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT Alfredo Berti.

Deportivo La Guaira: Christopher Varela; Luis Casimiro Peña, César Da Silva, Diego Osío, Genderson Ascanío; Cáceres, Carlos Faya, José Correa, Fabricio Lunar; Rafael Arace y Anthony Uribe. DT Héctor Bidoglio.