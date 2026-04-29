La dura crítica de Klopp al Mundial 2026 por aumentar la cantidad de selecciones a 48: "No es una buena idea"

Jürgen Klopp expresó su disconformidad con el hecho de que hayan agregado 16 equipos más al Mundial 2026, lo que implicará también tener que jugar más partidos.

Faltan 43 días para el Mundial 2026. Esta edición se ve envuelta en muchas y fuertes controversias, que van desde algunas innovaciones reglamentarias, la cantidad de sedes, el hecho de que se celebre en Estados Unidos (con todos los conflictos internacionales en los que está envuelto) y el aumento de la cantidad de países participantes de 32 a 48.

Este último ha sido uno de los aspectos más criticados de esta edición, ya que muchos consideran que tener más contendientes desvirtuará la competencia y bajará la calidad del juego debido que clasificaron muchos equipos de poco nivel. Pero, además, en un fútbol con un calendario cada vez más apretado y sobrecargado, aumentará la cantidad de partidos, ya que se agregará la instancia de 16avos de final.

Jürgen Klopp criticó el Mundial de 48 selecciones Jürgen Klopp criticó el Mundial de 48 selecciones En ese sentido, Jürgen Klopp, uno de los entrenadores más destacados del mundo de los últimos años, se expresó en contra de esta innovación: "Nunca cambié mi opinión al respecto: que hayan aumentado la cantidad de equipos no me parece una buena idea. Tenemos que cuidar la salud de los futbolistas", sostuvo este martes en diálogo con BBC Sports.

"Sé lo importante que es hoy la recuperación para los jugadores y nosotros tenemos que darles tiempo para recuperarse. Este es el único factor que no podemos cambiar. El juego es tan bueno como los jugadores lo sean. Y los jugadores son tan buenos como físicamente pueden llegar a serlo", argumentó el DT alemán.