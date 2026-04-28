¿Ley Prestianni? La durísima medida arbitral que anunció la FIFA y tendrá vigencia en el Mundial 2026

La FIFA comenzará a implementar una nueva reglamentación a partir del escándalo de racismo entre Gianlucca Prestianni y Vinícius Júnior.

El escándalo de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. revolucionó al mundo del fútbol. A más de dos meses de aquel incidente, desde la UEFA decidieron en los últimos días aplicarle una sanción de 6 fechas en competencias europeas por "insultos homofóbicos", ya que no pudieron probar fehacientemente los de carácter racial por los que se lo acusaba.

Esto se da porque el joven extremo argentino, al momento de proferir los presuntos agravios al crack brasileño, se tapó la boca con su camiseta. Sin embargo, esta actitud no fue gratuita, ya que la FIFA decidió tomar cartas en el asunto, llamó a una reunión especial de la IFAB este martes en Vancouver, Canadá, y anunció nuevas medidas que comenzarán a tener vigencia a partir del Mundial 2026.

Reunión FIFA IFAB 2026 Gianni Infantino La IFAB celebró un reunión especial en Vancouver, Canadá. FIFA

"A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario", comunicó el máximo ente del fútbol internacional en sus redes sociales y distintas plataformas digitales, con el objetivo de combatir "conductas discriminatorias e inapropiadas".

Esta nueva reglamentación, que en redes ya comenzó a ser llamada como la "Ley Prestianni", está generando fuertes repercusiones entre los fanáticos del fútbol. Para muchos, esta normativa viene a solucionar un problema muy difícil de abordar con el sistema vigente, mientras que para otros afecta y desvirtúa la dinámica del juego.