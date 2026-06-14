La FIFA reconoció un "error" en el VAR durante el 1-1 entre Suiza y Qatar

Ante la polémica generada por la jugada previa del penal para Suiza ante Qatar y las críticas de los fanáticos, la FIFA emitió una respuesta oficial.

La primera fecha del Mundial 2026 se encuentra en pleno desarrollo y, en tres días y con ocho partidos jugados, ya dejó sorpresas, perlas y hasta incluso algunas polémicas. Una de ellas se dio en el empate 1-1 entre Suiza y Qatar este sábado por el Grupo B, el mismo en el que también igualaron 1-1 Canadá y Bosnia.

El combinado europeo había comenzado ganando con un gol de penal de Breel Embolo luego de que el arquero qatarí, Mahmoud Abunada, se llevara puesto a Remo Freuler en el área. La controversia no se dio por la falta en sí, ya que fue bastante clara, sino porque los del elenco asiático protestaron un doble offside previo en la jugada de ataque.

El penal que le cobraron a Suiza contra Qatar El penal que le cobraron a Suiza contra Qatar DSports Primero reclamaron una posición adelantada de Dan Ndoye cuando Denis Zakaria envió el centro al área, y luego una segunda de Freuler cuando Ndoyle bajó la pelota y se la facilitó a su compañero. El cuerpo arbitral y la FIFA fueron duramente criticados, pues el equipo árabe y otros fanáticos denunciaron que se cobró la pena máxima sin tener una correcta revisión del VAR. Ante esta situación, hubo una respuesta oficial.

"Durante el partido Qatar contra Suiza en la Bahía de San Francisco, una breve interrupción técnica impidió que se generara el gráfico de animación del fuera de juego antes del penal otorgado a Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió rápidamente", reconoció su "error" el ente madre del fútbol internacional mediante un comunicado, en el que compartió también dos capturas de las jugadas polémicas.

Imagen VAR Suiza vs Qatar 1 La posición de Dan Ndoye al momento del centro de Denis Zakaria. FIFA "El flujo de trabajo del VAR no se vio afectado por este problema y siguió el procedimiento normal al verificar la decisión en el campo. Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores relevantes no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penal", concluye el texto publicado por la FIFA.