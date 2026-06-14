Escocia sufrió en el debut, pero le ganó 1-0 a Haití y lidera el grupo de Brasil

Al minuto 29, John McGinn marcó el único tanto con el que Escocia volvió a ganar un partido en una Copa del Mundo luego de 36 años.

Escocia concretó su vuelta a los Mundiales con un triunfazo frente a Haití.

La Selección de Escocia venció 1-0 a Haití en el Gillette Stadium de Boston en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026, en el cual Brasil y Marruecos -empataron 1-1 en Nueva Jersey- parten como los grandes favoritos.

El gol de McGinn para el triunfo de Escocia ante Haití El equipo dirigido por Steve Clarke consiguió una victoria histórica, ya que volvió a festejar en una Copa del Mundo después de 36 años. El gol para los británicos llegó a los 29 minutos del primer tiempo de la mano de John McGinn: el mediocampista aprovechó una buena acción colectiva y tras un rebote, remató desde el área chica para marcar el único tanto de la noche.

La definición de McGinn para el 1-0 de Escocia ante Haití. La definición de McGinn para el 1-0 de Escocia ante Haití. DSports Escocia mostró mayor iniciativa durante gran parte del partido y logró sostener la ventaja ante un rival que nunca dejó de competir. Haití intentó reaccionar en el complemento y generó algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa firme y con una actuación segura del arquero Angus Gunn.

La última victoria escocesa en un Mundial había sido el 18 de junio de 1990, cuando superó 1 a 0 a Suecia en la fase de grupos de Italia 90. Desde entonces, el equipo no había logrado volver a celebrar en la máxima cita del fútbol, ya que estuvo ausente en varias ediciones y no pudo ganar en sus anteriores participaciones.

Con estos tres puntos, Escocia comenzó de la mejor manera su camino mundialista, mientras que la selección caribeña deberá recuperarse en su próxima presentación para mantener intactas sus chances de clasificación.