Brasil no jugó bien y, con un golazo de Vinicius, igualó 1-1 con el bravo Marruecos en su debut en el Mundial

Marruecos ganaba con un golazo de Ismael Saibari, con una definición exquisita por encima de Alisson, pero Vinicius igualó con otro golazo.

Brasil sufrió en el debut, pero pudo rescatar un empate ante Marruecos en Nueva Jersey.

La Selección de Brasil empata 1-1 en su debut en el Mundial 2026 frente a Marruecos por la primera fecha del Grupo C en un partido que se lleva a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos bajo el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

El encuentro empezó con un conjunto africano más agresivo en la presión y en el ataque con Ismael Saibari y Achaf Hakimi por la derecha con varias ocasiones poco claras en los primeros 10 minutos.

Recién a los 13' Brasil tuvo su primera jugada de peligro en los pies de Vinicius con un desborde por izquierda y un centro que no podría conectar Igor Thiago.

El gol de Marruecos para el 1-0 frente a Brasil La selección marroquí aprovecho que su rival no hacía pie y seguía dormido. A los 21' del primer tiempo Saibari, de contragolpe, definió con calidad ante la salida de Alisson Becker para darle la ventaja a su equipo.

El golazo de Saibari para Marruecos ante Brasil El golazo de Saibari para Marruecos ante Brasil ESPN Vinicius empató con un verdadero golazo Sin tanto juego y poco confiado ante la presión de Marruecos, nuevamente Vinicius desbordó desde la izquierda, hamacándose y sacó el latigazo cruzado para meter la pelota al ángulo e igualar el juego a los 32' de la primera parte.