Brasil no jugó bien y, con un golazo de Vinicius, igualó 1-1 con el bravo Marruecos en su debut en el Mundial
Marruecos ganaba con un golazo de Ismael Saibari, con una definición exquisita por encima de Alisson, pero Vinicius igualó con otro golazo.
La Selección de Brasil empata 1-1 en su debut en el Mundial 2026 frente a Marruecos por la primera fecha del Grupo C en un partido que se lleva a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos bajo el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.
El encuentro empezó con un conjunto africano más agresivo en la presión y en el ataque con Ismael Saibari y Achaf Hakimi por la derecha con varias ocasiones poco claras en los primeros 10 minutos.
Recién a los 13' Brasil tuvo su primera jugada de peligro en los pies de Vinicius con un desborde por izquierda y un centro que no podría conectar Igor Thiago.
El gol de Marruecos para el 1-0 frente a Brasil
La selección marroquí aprovecho que su rival no hacía pie y seguía dormido. A los 21' del primer tiempo Saibari, de contragolpe, definió con calidad ante la salida de Alisson Becker para darle la ventaja a su equipo.
Vinicius empató con un verdadero golazo
Sin tanto juego y poco confiado ante la presión de Marruecos, nuevamente Vinicius desbordó desde la izquierda, hamacándose y sacó el latigazo cruzado para meter la pelota al ángulo e igualar el juego a los 32' de la primera parte.
El segundo tiempo, en tanto, fue más con ataque cuidadosos por parte de ambos equipos, aunque Brasil aprovechó para animarse un poco más, pero sin tanta claridad. De todas formas, en el final Marruecos casi se lleva el premio mayor, pero Alison salvó su valla.
El primer gol del partido lo convirtió el centrodelantero marroquí Ismael Saibari, con una estupenda definición por arriba ante la salida del arquero brasilero Alisson, al borde del área grande.
En el peor momento de Brasil, cuando el elenco africano hacía méritos para ampliar el marcador, llegando a los 32', Vinicius Jr empató el encuentro con un golazo, hamacándose desde la izquierda y cruzándola al ángulo.
En la próxima fecha Brasil se enfrentará a Haití, mientras que Marruecos jugará contra Escocia.