Ancelotti descartó a Neymar para el debut de Brasil y lanzó una insólita metáfora al "estilo Alfaro"

Carlo Ancelotti habló en conferencia a horas de enfrentar a Marruecos, confirmó la ausencia de Neymar y soltó una frase que hizo estallar de risa a los periodistas.

Carlo Ancelotti tendrá su estreno absoluto en un Mundial y lo hará nada menos que al frente de la Selección de Brasil. En la previa al debut ante Marruecos, este sábado a las 19 (hora argentina) en Nueva Jersey, el legendario entrenador italiano habló de lo que significa ir en busca de la sexta estrella.

Acompañado por Vinicius Jr. en conferencia de prensa, el ex DT del Real Madrid comenzó exponiendo cuál es la identidad que identificará a la Canarinha. “La posesión es un aspecto importante del juego, pero no es el más importante. Si hablamos de estadísticas, lo más importante son los goles marcados. La idea es controlar el juego con el balón y atacar con agresividad cuando no lo tenemos”, explicó.

Ancelotti confirmó que Neymar no jugará ante Marruecos en el debut mundialista Uno de los temas que más interés generó fue la situación de Neymar. El crack del Santos fue convocado pese a los problemas físicos que arrastró durante los últimos meses y, en medio de la incertidumbre, Carletto confirmó que todavía no está listo para competir. “Está trabajando duro para estar en forma. Esperamos que pueda reincorporarse la semana que viene. No lo convocamos solo por sus incuestionables cualidades, sino también por la experiencia que puede ser importante para los jugadores más jóvenes del grupo”, señaló, dejando expuesta la ausencia del 10 en el primer partido del Scratch en el Grupo C.

Más allá de lo futbolístico, el ex DT de Real Madrid también habló sobre lo que representa dirigir a la selección más ganadora de la historia: “La responsabilidad y el honor de representar al país del fútbol, la selección nacional más exitosa del mundo. Es una responsabilidad y también un honor. Quiero disfrutar este momento con felicidad y alegría, que es un momento muy hermoso en mi historia”.

La metáfora de Ancelotti a horas del debut de Brasil en el Mundial 2026. La metáfora de Ancelotti a horas del debut de Brasil en el Mundial 2026. Video: ESPN El DT de Brasil, en modo Alfaro: la analogía que generó risas durante su conferencia La declaración que más llamó la atención llegó cuando se refirió a la presión y a la confianza que debe tener el plantel de Brasil. Allí, Ancelotti lanzó una metáfora que recordó a Gustavo Alfaro, el entrenador de Paraguay catalogado como el "cazador de utopías imposibles". "El miedo es un componente importante de la vida.... porque si no tienes miedo, te encuentras un león y te parece un gato. Soy muy optimista y estamos bien preparados para la Copa del Mundo", esgrimió el tano.