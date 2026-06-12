Sin Tagliafico y con 3 dudas, el probable once de la Selección argentina para el debut con Argelia

A 4 días del primer partido de la Selección Argentina, Lionel Scaloni ya maneja un boceto del que sería la formación inicial frente a Argelia.

La Selección argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026. En tan solo 4 días, el próximo martes 16 de junio, enfrentará a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la fecha 1 del Grupo J, el primer paso en la ilusión de repetir título y sumar la cuarta estrella encima del escudo.

A apenas media semana de este compromiso inicial, tras los amistosos previos y los primeros entrenamientos oficiales, Lionel Scaloni ya tiene una idea bastante clara sobre cuál será la formación del duelo contra los Zorros del Desierto. Y con la práctica de este viernes, se puede estipular cuál será el once.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2065253735173927074?s=20&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Algunas imágenes de la actividad de hoy en el gimnasio del Sporting Kansas.



¡Vamos Selección! pic.twitter.com/FCh50Cd49B — Selección Argentina (@Argentina) June 12, 2026 Todos los indicios apuntan a que el DT oriundo de Pujato apostará por un equipo bastante similar al que jugó la final de Qatar 2022 contra Francia. Aunque, por supuesto, habrá que hacer algunos cambios obligados: el de Ángel Di María, ya retirado de la Albiceleste, y el de Nicolás Tagliafico, que por su reciente lesión está descartado para el primer encuentro y probablemente también el segundo frente a Austria.

El lugar del Fideo lo ocuparía Thiago Almada, mientras que para el lateral izquierdo se manejan dos opciones: Facundo Medina o Lisandro Martínez. En el caso de Licha, también existe la posibilidad de que vaya a la dulpa central con Cuti Romero, en reemplazo de Nicolás Otamendi.

Por último, queda una tercera duda en el ataque, ya que Julián Álvarez llegó a la Copa del Mundo con un golpe en el tobillo y, si bien ya se reintegró a los entrenamientos, no sumó minutos en los amistosos. Por lo tanto, no se descarta que pueda ir de arranque Lautaro Martínez.