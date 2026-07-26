Lisandro Martínez recordó la bandera de Malvinas y apuntó contra la "campaña anti-Argentina"

Lisandro Martínez fue sin duda una de las grandes figuras de la Selección argentina durante el Mundial 2026. De hecho, fue junto con Lionel Messi uno de los únicos dos representantes nacionales en ser elegidos dentro del once ideal del torneo, lo que dejó en claro que sus grandes actuaciones fueron reconocidas en todo el mundo.

Tras volver al país luego del subcampeonato obtenido el domingo pasado, esta tarde fue a visitar Gualeguay (Entre Ríos), su ciudad natal, donde fue recibido como un auténtico héroe y le hicieron una fiesta, en la que le entregaron distintos reconocimientos y la gente cantó junto con él "el que no salta es un inglés".

Lisandro Martínez recordó la bandera de Malvinas ESPN Es que el Carnicero fue una de las caras más visibles de los jugadores que sostuvieron la bandera de Malvinas luego del triunfo ante Inglaterra. "Fue un momento único. Es parte de nuestra historia; nosotros hicimos memoria y rendimos honor a todos los caídos en Malvinas", recordó al respecto el central de 28 años en diálogo con la prensa.

Por su parte, destacó el valor de regresar a la tierra que lo vio nacer: "Volver a tus raíces y compartir con la gente con la que viviste la infancia es lo más grande que hay. Es un momento hermoso para compartir. En la vida hay que soñar en grande, tratar de ir por los sueños y creer en uno mismo. Tener la confianza de ir con seguridad hacia adelante", remarcó.

La reflexión de Lisandro Martínez sobre la "campaña anti-Argentina" ESPN En la misma entrevista, fue consultado por la "campaña anti-Argentina" que tomó visibilidad tras la finalización de la Copa del Mundo: "Tengo sentimientos mezclados. Da un poquito de bronca porque no tienen de dónde generar ese odio. Dicen que somos agrandados, pero capaz habla más de la gente que dice esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos respetuosos con el rival", apuntó.