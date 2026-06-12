Nicolás Tagliafico se perdería los dos primeros partidos de Argentina en el Mundial: quién lo reemplazaría

Por su desgarro, Nicolás Tagliafico está afuera del debut ante Argelia y es duda para enfrentar a Austria. A raíz de eso, Scaloni ya tendría definido al sustituto.

Con Tagliafico out, Scaloni ya tiene en mente quién será su reemplazante.

La Selección argentina recibió un golpazo a pocos días de su debut en el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro muscular y quedó descartado para el estreno frente a Argelia, que se jugará el próximo martes desde las 22 (hora argentina).

Por qué Lionel Scaloni decidió no desafectar a Tagliafico tras su desgarro La lesión encendió las alarmas en la concentración albiceleste en Kansas City, aunque el cuerpo técnico mantiene la calma y confía en recuperarlo durante la fase de grupos. Por eso, tras la charla que se dio entre el cuerpo técnico y el propio lateral en las últimas horas, Lionel Scaloni decidió no desafectarlo de la convocatoria y lo esperará el tiempo que sea necesario.

La intención es que Tagliafico pueda estar disponible para el segundo compromiso ante Austria por el Grupo J, programado para el 22 de junio. Sin embargo, todo dependerá de cómo evolucione el jugador del Olympique de Lyon en base al tratamiento intensivo que está llevando a cabo.

Nicolás Tagliafico Tagliafico hará lo imposible para estar en la segunda fecha vs. Austria. @Argentina Incluso en el escenario más pesimista, el CT entiende que podría recuperarlo para las instancias decisivas si Argentina avanza a los 16avos de final, algo que, en los papeles, parece bastante probable.

El principal apuntado para ocupar el lateral izquierdo Mientras tanto, Scaloni ya evalúa alternativas para cubrir el lateral izquierdo. En ese sentido, el que pica en punta es Facundo Medina, que si bien se desempeña habitualmente como defensor central, ha jugado varias veces por la izquierda y conoce el puesto. De hecho, el técnico lo probó en esa posición durantes los amistosos ante Honduras e Islandia y quedó muy conforme con su rendimiento.