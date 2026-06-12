Con un correcto arbitraje de Facundo Tello, Canadá y Bosnia empataron 1-1 en el Toronto Stadium

Canadá, el anfitrión, igualó 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina. Los europeos se pusieron en ventaja, pero los norteamericanos empataron cerca del final.

Tajon Buchanan (17), de Canadá, disputa el balón con Sead Kolasinac (5) de Bosnia y Herzegovina.

Canadá y Bosnia y Herzegovina empataron 1-1 su debut del grupio B del Mundial 2026. El encuentro se disputó en el Toronto Stadium, donde el conjunto local no pudo aprovechar el respaldo de su público para comenzar con el pie derecho en la Copa del Mundo. Sin embargo, fue más que su rival y mereció más.

El partido contó con el arbitraje del argentino Facundo Tello, quien tuvo un buen desempeño en su nueva presentación mundialista, ya que había estado en Qatar 2022.

A los 21', tras un tiro de esquina y dos cabezazos en el área, Jovo Lukic puso el 1 a 0 para Bosnia y Herzegovina.

El gol de Bosnia frente a Canadá Jovo Lukic adelantó a Bosnia ante Canadá Jovo Lukic adelantó a Bosnia ante Canadá DSports Cyle Larin ingresó y convirtió a los 33 minutos del segundo tiempo el 1 a 1 para el local.

Canadá llegó al merecido empate El 1-1 de Canadá frente a Bosnia El 1-1 de Canadá frente a Bosnia DSports Noticia en construcción.