Gabriel Viglianti asumió como presidente y comenzó una nueva etapa en Deportivo Maipú
La Asamblea Ordinaria confirmó a la nueva Comisión Directiva encabezada por Gabriel Viglianti.
Deportivo Maipú comenzó oficialmente una nueva etapa institucional. En el marco de la Asamblea Ordinaria realizada este lunes 27 de julio, quedó conformada la nueva Comisión Directiva que conducirá los destinos del club durante el próximo período.
Gabriel Viglianti el nuevo presidente del Deportivo Maipú
Tal como se había anticipado en los últimos días, Gabriel Alejandro Viglianti fue elegido como nuevo presidente del Cruzado, convirtiéndose en el primer dirigente en casi un cuarto de siglo que ocupará ese cargo sin pertenecer a la familia Sperdutti.
Sin embargo, el histórico apellido seguirá teniendo un peso importante dentro de la conducción del club. Hernán Sperdutti asumió como vicepresidente primero, mientras que Omar Sperdutti, quien encabezó la institución durante casi 20 años y fue uno de los principales responsables de la recuperación económica y deportiva de Maipú, ocupará la vicepresidencia segunda.
La elección marca el inicio de un nuevo ciclo, aunque con continuidad en el proyecto que viene desarrollando la institución. Viglianti llegó a Maipú en 2020 como director deportivo de la mano de MM Soccer y, tras la salida de la empresa a fines de 2025, permaneció al frente del área de fútbol profesional. Ahora tendrá el desafío de conducir al club desde la presidencia.
La nueva Comisión Directiva
Presidente
- Gabriel Alejandro Viglianti
Vicepresidente 1°
- Hernán Sperdutti
Vicepresidente 2°
- Omar Sperdutti
Vicepresidente 3°
- Cristian Ariel Pérez
Secretario
- Ariel Savatini
Prosecretario
- Lucas Germán Cruseño
Tesorero
- Joaquín Martínez
Protesorero
- Gustavo Vitale
Vocales titulares
- Tomás Loyola
- Rodrigo Enzo Ferreyra
- Gustavo Latuf
- Leonardo Sinatra
- Sergio Cobo
- Nicolás Galdeano
Vocales suplentes
- Adrián Alejandro Santucci
- Carlos Ángel Quargnolo
- Renzo Omar Sperdutti
- Renzo Alexander Márquez
Revisores de cuentas
- Gerardo Méndez
- Mauricio Sebastián Pérez
Con la nueva conducción ya oficializada, Deportivo Maipú inicia una etapa que combina renovación y continuidad. La conducción diaria quedará en manos de Gabriel Viglianti, mientras que la familia Sperdutti seguirá formando parte de las decisiones estratégicas de un club que, bajo su gestión, pasó de atravesar una quiebra a consolidarse como protagonista de la Primera Nacional.