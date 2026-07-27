Gabriel Viglianti asumió como presidente y comenzó una nueva etapa en Deportivo Maipú

Deportivo Maipú comenzó oficialmente una nueva etapa institucional. En el marco de la Asamblea Ordinaria realizada este lunes 27 de julio, quedó conformada la nueva Comisión Directiva que conducirá los destinos del club durante el próximo período.

Gabriel Viglianti el nuevo presidente del Deportivo Maipú Tal como se había anticipado en los últimos días, Gabriel Alejandro Viglianti fue elegido como nuevo presidente del Cruzado, convirtiéndose en el primer dirigente en casi un cuarto de siglo que ocupará ese cargo sin pertenecer a la familia Sperdutti.

Sin embargo, el histórico apellido seguirá teniendo un peso importante dentro de la conducción del club. Hernán Sperdutti asumió como vicepresidente primero, mientras que Omar Sperdutti, quien encabezó la institución durante casi 20 años y fue uno de los principales responsables de la recuperación económica y deportiva de Maipú, ocupará la vicepresidencia segunda.

La familia Sperdutti y el nuevo presidente. Prensa Maipú La elección marca el inicio de un nuevo ciclo, aunque con continuidad en el proyecto que viene desarrollando la institución. Viglianti llegó a Maipú en 2020 como director deportivo de la mano de MM Soccer y, tras la salida de la empresa a fines de 2025, permaneció al frente del área de fútbol profesional. Ahora tendrá el desafío de conducir al club desde la presidencia.

La nueva Comisión Directiva Presidente