La Conmebol presentó los nuevos parches que lucirán los campeones de la Libertadores

A poco más de dos semanas del regreso de la Copa Libertadores, la Conmebol dio a conocer los novedosos diseños de los parches de campeón.

Con los playoffs de la Sudamericana ya en marcha, crecen las expectativas para el regreso de la Copa Libertadores. Dentro de poco más de dos semanas, el martes 11 de agosto, comenzarán a disputarse los octavos de final, en los que habrá cuatro equipos argentinos en busca de alcanzar la gloria eterna.

En ese sentido, este lunes 27 de julio la Conmebol hizo un especial anuncio para todos los elencos que hayan ganado al menos una vez el máximo torneo de América y que estén jugando el certamen o que lo disputen de aquí a adelante por los próximos años, que tiene que ver con el parche de campeón.

Los nuevos parches de la Conmebol para los campeones de la Libertadores @Libertadores Hasta ahora, todos los equipos llevaban el mismo emblema en dorado, con el logo de la Copa y el número en blanco indicando la cantidad de títulos ganados. Sin embargo, con el nuevo diseño presentado esta tarde, las escuadras llevarán una insignia personalizada que reflejará mejor la identidad de cada una.

Los nuevos parches tendrán los colores del club en cuestión y estarán divididos en dos mitades: en la izquierda, se emulará la trama de la camiseta del equipo y la silueta del trofeo en plateado; en la derecha, estará el número de la cantidad de títulos camuflado con el color del fondo y los años en que ganaron cada uno. Estudiantes de La Plata será el único representante en lucirlo en esta edición, mientras que Rosario Central, Independiente Rivadavia y Platense irán en busca del suyo para la próxima edición.