Insólito: por qué Vozinha no podrá usar su apodo en la camiseta para atajar en Colo-Colo

Si hubo un equipo que dejó boquiabiertos a todos los hinchas durante el Mundial 2026, ese fue Cabo Verde. Y dentro del equipo, el jugador que se destacó por sobre los demás fue Vozinha, que con su grandes actuaciones bajo los tres palos, especialmente contra España y Argentina, se ganó un lugar en el once ideal del certamen.

A su vez, a sus 40 años de edad, logró dar un importante salto en su carrera, ya que pasó de estar libre luego de jugar en el ascenso europeo a ser fichado por uno de los clubes más grandes del fútbol sudamericano, como es Colo-Colo. Días atrás, el presidente de la institución, Aníbal Mosa, confirmó su contratación y se espera que esta semana se haga oficial.

Vozinha deberá utilizar su nombre de nacimiento en su buzo de arquero El arquero caboverdiano no podrá lucir el nombre "Vozinha" en su camiseta. @vozinha1 Sin embargo, pese a la grandes expectativas y los pergaminos con los que llega, en las últimas horas llamó la atención el detalle de que en el Cacique no podrá usar su apodo "Vozinha" en la camiseta, con el que jugó toda su vida y consiguió la fama mundial. En cambio, deberá utilizar su nombre de nacimiento, Josimar Dias.

Esto se debe a una normativa del reglamento del campeonato chileno que indica: "Para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación".