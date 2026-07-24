Pase Mundial: Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde, jugará en un grande de Sudamérica

Tras su sobresaliente actuación en la Copa del Mundo, Vozinha será refuerzo de uno de los equipos más importantes y populares del fútbol sudamericano.

Las Copas del Mundo suelen dar a conocer futbolistas que no estaban en el radar del fanático promedio y catapultar sus carreras si tienen buenas actuaciones. Vozinha fue sin duda la gran figura "desconocida" del Mundial 2026 protegiendo el arco de la sorprendente Cabo Verde, aunque para su desgracia, el salto a la fama internacional le terminó llegando demasiado tarde.

Es que el certamen lo encontró a sus 40 años, una edad en la que los jugadores suelen retirarse. Y si bien los arqueros suelen tener mayor margen, sus cuatro décadas resultan inviables para que lo contrate un equipo de la élite europea. Sin embargo, no se le cerraron las puertas del fútbol sudamericano, donde un grande del continente logró hacerse con sus servicios.

Vozinha fichara por Colo-Colo hasta diciembre de 2027 El presidente de Colo-Colo confirmó el fichaje de Vozinha. ESPN Se trata del Colo-Colo de Chile, que llegó a un acuerdo de palabra con el guardameta caboverdiano para que ataje por los próximos 18 meses, hasta diciembre de 2027. El club aún no lo anunció, ya que deben ultimarse detalles contractuales y demás formalidades, pero el presidente de la institución, Aníbal Mosa, ya anunció su inminente llegada.

"Tenemos un acuerdo. Se están definiendo los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y su representante de la propuesta que nosotros le hicimos llegar. Vozinha va a ser jugador de Colo-Colo, en los próximo días va a viajar a Chile, va a realizar los exámenes médicos correspondiente y será presentado aquí en el Estadio Monumental", aseguró el mandamás del Cacique esta noche en diálogo con la prensa.