Bombazo en la NBA: LeBron James dejó Los Angeles Lakers tras ocho temporadas y cambia de equipo a los 41 años

LeBron James abandonó Los Angeles Lakers y continuará su carrera en Philadelphia 76ers, donde buscará pelear por un nuevo anillo de campeón.

LeBron James es el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA.

LeBron James protagonizó uno de los movimientos más resonantes de los últimos años en la NBA. A los 41 años, el máximo anotador histórico de la liga decidió dejar Los Angeles Lakers tras ocho temporadas y acordó su incorporación a Philadelphia 76ers, franquicia con la que intentará volver a luchar por el título.

Según informó ESPN, el vínculo será por dos temporadas y a cambio de ocho millones de dólares. De esta manera, los Sixers se convertirán en la cuarta franquicia de la carrera de LeBron, luego de sus etapas en Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers.

BOMBAZO EN LA #NBA: ¡¡LEBRON JAMES JUGARÁ EN LOS PHILADELPHIA 76ERS TRAS FIRMAR UN CONTRATO POR 2 AÑOS!!



@ShamsCharania pic.twitter.com/QxpTzytEfr — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026 La llegada del histórico alero potencia las aspiraciones de Philadelphia, que recientemente incorporó a Jaylen Brown y ya cuenta con Joel Embiid como una de sus grandes figuras. El equipo de Pensilvania buscará dar el salto definitivo después de haber quedado eliminado en las semifinales de la Conferencia Este durante la última temporada.

LeBron intentará además dejar atrás un año complicado en lo personal con los Lakers. En su 23ª temporada en la NBA promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes por partido, aunque distintas molestias físicas limitaron su rendimiento. Ahora afrontará una nueva aventura con el objetivo de sumar un quinto anillo y seguir ampliando una carrera que ya lo ubica entre las más exitosas de la historia del deporte.

El comunicado de Lebron James LeBron vuelve a sacudir la NBA. A los 41 años dejó Los Angeles Lakers y buscará otro anillo con Philadelphia 76ers. "Pensé que había terminado cuando terminó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui honesto en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si aún amo este juego. Todavía amo de verdad este juego, y tengo más que dar.