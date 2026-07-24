Un multicampeón con River se solidarizó con los borrados que entrenan en Cantilo: "No tendría que pasar"

El exmediocampista de River se refirió a la decisión de la dirigencia de separar a varios jugadores y dejó una reflexión que no pasó desapercibida.

La decisión de River Plate de separar a 15 jugadores antes del inicio de la temporada sigue generando repercusiones. Esta vez quien se pronunció fue Nacho Fernández, uno de los futbolistas más ganadores de la historia reciente del club, que se mostró comprensivo con la situación que atraviesan quienes fueron marginados y hoy buscan resolver su futuro.

En diálogo con TyC Sports, el exmediocampista del Millonario evitó juzgar la medida, aunque dejó en claro que no le gustaría estar en el lugar de los futbolistas afectados. “No sé si la decisión está bien o mal tomada, eso lo dirá el tiempo y los resultados. A mí, particularmente, no me gustaría estar en la situación que están los chicos, creo que a ningún futbolista le tendría que pasar, aunque tenemos que convivir con eso y tratar de llevarlo de la mejor manera posible”, expresó.

Nacho Fernández habló de los jugadores apartados por River y dejó una reflexión Nacho Fernández, volante de Gimnasia y Esgrima La Plata, respaldó a los jugadores borrados por la dirigencia de River. FotoBaires Fernández también marcó una diferencia entre una decisión deportiva tomada por un entrenador y una impulsada desde la dirigencia. “Si el entrenador es el que te aparta, por ahí te enojas un poco más porque él comprende que no estás a la altura de lo que quiere, pero cuando te aparta un dirigente ya no es una decisión futbolística”, señaló sobre una medida que generó debate entre los hinchas riverplatenses.

Su salida de River: "No se dio de la manera que me hubiese gustado" Además, el actual jugador de Gimnasia recordó cómo fue su salida de River a fines de 2025, cuando decidió regresar al club platense. “Era un ciclo cumplido y era momento de volver. Era momento de estar en Gimnasia, que era lo que quería. La etapa en River ya había que cerrarla. No se dio de la manera en la que me hubiese gustado a mí ni a varios de mis compañeros, pero se dio así”, afirmó.