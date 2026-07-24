Palazo de un campeón del mundo con River a la dirigencia por los jugadores colgados: "Ojalá los respeten como seres humanos"

Un campeón del mundo con River salió a respaldar a los futbolistas que entrenan separados del plantel y dejó un mensaje que hizo mucho ruido.

Un campeón del mundo con River disparó contra la dirigencia del club por la situación de los "colgados".

La interna que atraviesa River sumó un nuevo capítulo inesperado. Mientras el club define las salidas de varios futbolistas que entrenan apartados del resto del plantel por decisión de Eduardo Coudet, un histórico campeón con el club decidió acercarse personalmente al predio de Cantilo para brindarles su apoyo. El gesto no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a generar repercusión entre los hinchas.

Se trata de Alejandro "Cuca" Montenegro, integrante del mítico equipo que conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1986. El ex lateral izquierdo visitó a los jugadores marginados y luego hizo pública la reunión con un mensaje cargado de respaldo para quienes hoy buscan resolver su futuro lejos del Millonario.

"Muchas gracias por la invitación Germán Pezzella, y a todos los chicos que están en esta situación tan penosa: Maxi Salas, Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Matías Viña y Fabricio Bustos. Ojalá puedan encontrar un club donde primero los respeten como ser humano y puedan encontrar su lugar en el mundo. Abrazo grande", escribió Montenegro en sus redes sociales.

El palazo de Alejandro Montenegro a la dirigencia de River por los colgados en el club El posteo de Alejandro Montenegro con los "colgados" en River. IG @cucamonte1 No es la primera vez que el ex defensor apunta contra la conducción del club. Tras su salida de las divisiones inferiores en 2024, ya había dejado un mensaje con fuertes críticas hacia la dirigencia, deslizando que su alejamiento estuvo relacionado con su edad y cuestionando la falta de valoración hacia quienes tienen historia y sentido de pertenencia dentro de River.