La eliminación ante Aldosivi volvió a poner en el centro de la escena una decisión que sigue generando debate dentro del club.

La eliminación de River Plate en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina dejó múltiples focos de análisis. Además del rendimiento del equipo en la derrota por 3-1 frente a Aldosivi, una de las declaraciones más fuertes de la conferencia de prensa posterior fue la de Eduardo Coudet sobre los jugadores que fueron apartados del plantel profesional.

A poco más de un mes del comunicado oficial en el que el club informó la decisión de separar a 14 futbolistas, el entrenador fue consultado por la situación y dejó una respuesta breve, aunque contundente, que rápidamente generó repercusiones entre los hinchas.

"Vos sabés que fue una decisión del club (al periodista que le había preguntado). Es una decisión del club, institucional", respondió Coudet, sin profundizar en el tema y dejando en claro que la determinación no pasó por él.

El Chacho Coudet dejó una sentencia que trae polémica en River sobre los jugadores borrados Los jugadores que siguen apartados en River La medida fue comunicada oficialmente antes del inicio de la pretemporada y representó una decisión poco habitual dentro del fútbol argentino. En aquel momento, River informó públicamente qué futbolistas quedaban al margen del plantel profesional mientras la dirigencia avanzaba con una reestructuración deportiva y económica.

Actualmente, los jugadores que continúan entrenándose de manera diferenciada son Santiago Lencina, Maxi Salas, Germán Pezzella, Giuliano Galoppo, Fabricio Bustos, Ian Subiabre, Matías Viña y Alex Woiski. En tanto, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño y Kendry Páez se incorporarán la próxima semana, una vez finalizadas sus vacaciones tras disputar el Mundial.