Los lapidarios memes tras la derrota y eliminación de River ante Aldosivi por la Copa Argentina

La inesperada eliminación de River ante Aldosivi fue uno de los grandes golpes del fútbol argentino en este arranque del segundo semestre. El equipo de Eduardo Coudet cayó 3-1 frente al Tiburón y se despidió prematuramente de la Copa Argentina , un resultado que generó bronca entre los hinchas y una inmediata explosión de memes en las redes sociales.

Apenas sonó el pitazo final, X, Instagram y Facebook se llenaron de bromas sobre el flojo rendimiento del Millonario. Los usuarios apuntaron especialmente contra los errores defensivos, el bajo nivel mostrado por varios refuerzos y las declaraciones de Eduardo Coudet tras el encuentro. Como suele ocurrir en estos casos, los clásicos rivales aprovecharon la ocasión y convirtieron la inesperada caída de River en tendencia con una catarata de memes que rápidamente se volvieron virales.