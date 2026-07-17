La impactante reflexión de Scaloni antes de la final del Mundial entre Argentina y España: "El camino ha sido increíble"

A horas de la final del Mundial, Scaloni volvió a transmitir serenidad y gratitud. Además, destacó el legado de sus futbolistas y elogió a España y a Yamal.

Scaloni habló en la previa del duelo decisivo ante España, elogió a Messi, analizó al rival y dejó una fuerte reflexión sobre el recorrido de la Albiceleste.

Lionel Scaloni brindó una extensa conferencia de prensa antes de la final que la Selección argentina disputará este domingo frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El entrenador comenzó con una queja por la organización de la jornada, ya que consideró que la conferencia alteró la planificación del equipo.

"Llegamos a las 11 de la noche. Hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos, por la conferencia. Tuvimos que hacer un entrenamiento rápido, no pudimos probar nada", explicó.

Más allá de esa situación, el técnico se enfocó rápidamente en el momento que atraviesa el plantel y especialmente en Lionel Messi. A los 39 años, el capitán volverá a disputar una final del mundo y Scaloni pidió disfrutar cada presentación del rosarino. "La historia y la leyenda es él. Estos jugadores nos han llevado a unos años maravillosos. Lo que han hecho es increíble y el agradecimiento con ellos es eterno porque no era fácil llegar a esta instancia y durante tantos años competir a este nivel", señaló.

La reflexión de Scaloni sobre el valor de esta Selección antes de la final ESPN El entrenador también dejó una reflexión que rápidamente resonó entre los hinchas argentinos. "Ojalá que ganemos. Pero si no se gana creo que el camino ha sido increíble, fue un ejemplo para todos y ojalá pueda servir para nuestro país", afirmó. Además, reconoció que no sabe si será el último partido mundialista de Messi: "Habría que preguntarle a él. No tengo ni idea si será el último partido. No lo hablé".

Al analizar a España, Scaloni no escatimó elogios para el rival. Consideró que ambos seleccionados comparten una misma idea futbolística basada en el protagonismo con la pelota y aseguró que llegaron a la final los dos mejores equipos del torneo. "Han ido de menos a más y el último partido posiblemente haya sido el mejor de todos. Está clarísimo el patrón de juego de ambos equipos. Creo que han llegado los dos equipos que merecen jugar la final", sostuvo.