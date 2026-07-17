Scaloni reveló cómo vivirá su familia española la gran final del domingo: "Es una situación difícil"

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España también tendrá un componente muy especial para Lionel Scaloni fuera de la cancha. El entrenador de la Selección argentina, casado desde hace años con una mujer española, contó cómo vivirá su familia el partido decisivo y reconoció que para algunos de sus seres queridos será un encuentro con sentimientos encontrados.

Durante su encuentro con la prensa, el director técnico fue consultado por la particular situación que atravesará su entorno más cercano. Sin esquivar el tema, explicó que tanto su esposa como sus hijos acompañarán a la Selección argentina, aunque reconoció que parte de su familia política vivirá la definición de una manera muy distinta.

La respuesta dejó uno de los momentos más personales de la conferencia y mostró una faceta íntima de Scaloni, quien pocas veces habla públicamente sobre su vida familiar.

“Mi esposa y mis hijos estarán con nosotros, con Argentina. Aunque mi esposa es española sabe todo lo que yo llevo adentro y lo que sufro. Y mis hijos también, ni hablar. Pero tenemos familia en Mallorca que seguramente tenga el corazón dividido, es una situación difícil, la entiendo. Cualquier cosa, pase lo que pase, ellos estarán contentos. Nosotros pensamos en intentar ganar el partido”, expresó.

La esposa de Scaloni es Elisa Montero, nacida en Mallorca, a quien conoció en 2008 durante su etapa como futbolista. En su biografía, el entrenador recordó que el primer encuentro fue en un restaurante de la isla, donde ambos coincidieron mientras ella compartía una salida con compañeras del vóley.

El propio Scaloni contó que tardó varios meses en conseguir su número de teléfono, ya que en aquella época no existían las redes sociales como herramienta de contacto. Cuando finalmente comenzaron a hablar, la relación avanzó rápidamente y Elisa decidió mudarse con él a Italia, donde nació Ian, el mayor de sus hijos. Más tarde llegaría Noah, ya instalado el matrimonio nuevamente en Mallorca.

Lionel Scaloni junto a su esposa, la española Elisa Montero.

Una final con un condimento especial

Desde hace años, Mallorca es el lugar elegido por Scaloni y su familia para vivir cuando las obligaciones deportivas se lo permiten. Allí construyeron su hogar y mantienen un fuerte vínculo con familiares y amigos españoles.

Por eso, el duelo entre Argentina y España también tendrá un significado especial en el plano personal. Sin embargo, el entrenador dejó en claro que, más allá de los afectos y las emociones que genera un partido de estas características, su único objetivo está puesto en una cosa: preparar a la Selección argentina para intentar conquistar un nuevo título mundial.