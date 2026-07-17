La predicción más esperada: el astrólogo Juan Cruz Sirius pronosticó quién ganará la final del Mundial 2026

En medio de tanta ansiedad de cara al domingo, finalmente se publicó la predicción más esperada: la de Juan Cruz Sirius . Este astrólogo es muy famoso en X (ex Twitter) ya que hace años analiza las cartas natales de los eventos deportivos más importantes, como la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y en este Mundial 2026, acertó todos los resultados de los partidos donde jugó la Selección argentina.

Es por esto que su público estaba expectante sobre su pronóstico para la final contra España. Y ahora llegó el momento de la verdad.

También analizó la posición de la Luna el día de la final:

Señala que estará en Libra .

. Recuerda que Argentina tiene un historial relativamente parejo con esa posición lunar (seis victorias y cinco derrotas en Mundiales).

Destaca que la final de Qatar 2022 también se disputó con la Luna en Libra, lo que considera un dato alentador.

@JuanCruzSirius

Quién ganará el Mundial 2026 según Juan Cruz Sirius

A partir de ese análisis, Sirius concluyó que:

Será una final muy pareja , definida por detalles.

, definida por detalles. Observa una leve ventaja astrológica para Argentina .

. Considera que esa diferencia debería ser suficiente para que la Selección consiga la cuarta estrella.

De las cartas que tengo de España (2 de 4) comparándolas con las del Seleccionado Nacional, como dije más arriba, observo una leve ventaja astrológica para Argentina que debería alcanzarle para llevarse la cuarta estrella.

De las cartas que tengo de España (2 de 4) comparándolas con las del Seleccionado Nacional, como dije más arriba, observo una leve ventaja astrológica para Argentina que debería alcanzarle para llevarse la cuarta estrella. De las cartas que tengo de España (2 de 4) comparándolas con las del Seleccionado Nacional, como dije más arriba, observo una leve ventaja astrológica para Argentina que debería alcanzarle para llevarse la cuarta estrella.

Qué decía Sirius previo al partido contra a Inglaterra