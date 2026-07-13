"Con sufrimiento": la dramática predicción del oráculo angelical para Argentina - Inglaterra

La consulta al oráculo angelical sobre el partido entre Argentina e Inglaterra dejó una predicción que habla de un encuentro exigente, disputado y cargado de tensión. La lectura, a cargo de la especialista Silvina Sismanoglu también destacó la unión del plantel, el liderazgo de Scaloni y la manera en que Messi viviría el desafío.

La lectura fue realizada mediante un mazo de cartas, un recurso utilizado para consultas directas y preguntas puntuales. Antes de comenzar, la especialista pidió asistencia a sus maestros, guías y seres de luz para transmitir la información con claridad, veracidad y amorosidad.

La pregunta central estuvo enfocada en el partido que Argentina disputaría ante Inglaterra el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta, Estados Unidos. De acuerdo con la interpretación de las cartas, el encuentro no sería sencillo para el conjunto argentino. La definición podría producirse cerca del final e incluso existiría la posibilidad de que el partido llegara al alargue.

“ No va a ser fácil. Va a estar peleado ”, aseguró durante la consulta. Al preguntar directamente si Argentina vencería a Inglaterra, la respuesta fue contundente: “ Con sufrimiento, pero gana ”.

La primera parte de la consulta estuvo destinada a conocer el estado emocional y energético del plantel argentino en Estados Unidos. Las cartas mostraron cierto nivel de ansiedad, nerviosismo y cansancio . Sin embargo, esa tensión no estaría relacionada con el miedo a perder, sino con el agotamiento acumulado y la concentración necesaria para afrontar un partido considerado clave.

A pesar de ese desgaste, la lectura señaló que existe una comunicación clara, cálida y constante entre los jugadores. El grupo aparecería unido, enfocado y consciente de lo que debe hacer dentro de la cancha. Según la interpretación, los futbolistas se conocen, se observan y comprenden cómo acompañarse durante los momentos difíciles. Esa conexión sería uno de los principales elementos a favor de Argentina frente al seleccionado inglés.

La consulta también reflejó una presencia importante de la espiritualidad. Las cartas vinculadas con maestros y guías fueron interpretadas como una señal de protección o de conexión con Dios por parte de algunos integrantes del equipo o del plantel completo. Ese respaldo no solamente sería físico o futbolístico, sino también mental, emocional y espiritual.

Scaloni, entre las dudas y la decisión final

La lectura también abordó el estado del entrenador argentino y la preparación del equipo para enfrentar a Inglaterra. Según las cartas, Scaloni tendría algunos momentos de nerviosismo y desarmonía, aunque lograría recuperar la calma y el equilibrio. También aparecería como una figura protegida, fuerte y decidida.

La predicción indicó que el técnico sabe qué quiere hacer y cómo organizar al grupo. Aunque podría tener dudas ocasionales, escucharía su voz interna y también prestaría atención a los jugadores.

Antes de tomar una decisión, se mantendría reservado, analizaría la situación y evitaría actuar de manera desprolija. La lectura señaló que considera este partido especialmente importante y que no quiere equivocarse.

En relación con la formación, las cartas marcaron la posibilidad de uno o dos cambios. No se observaría una modificación profunda del equipo, sino algunos ajustes puntuales para salir a jugar desde el comienzo.

La predicción sobre Messi ante Inglaterra

La consulta incluyó una pregunta específica sobre cómo viviría Messi el partido del 15 de julio de 2026. La carta de la celebración indicó que podría sentir nervios antes del inicio, pero esa tensión desaparecería cuando entrara a la cancha. Para él, el partido representaría un momento de alegría y una oportunidad para mostrar todo lo que sabe hacer.

La lectura no lo presentó como un futbolista dispuesto a entrar en una lucha individual, sino como parte de un equipo unido y preparado para alcanzar un objetivo común.

Según la interpretación, Messi tendría un papel importante, pero necesitaría del acompañamiento de sus compañeros. La fortaleza del seleccionado surgiría precisamente de esa combinación entre su capacidad individual y el funcionamiento colectivo. “La unión es implacable, fuerte y poderosa”, expresó la especialista.

Un partido con tensión, choques y posible alargue

Al analizar el desarrollo del encuentro, las cartas mostraron un escenario complejo. Inglaterra sería un rival difícil y el partido tendría numerosos choques.

La diferencia favorable para Argentina estaría en la comunicación interna. Los jugadores argentinos se conocen, saben cómo mirarse y entienden qué necesita cada compañero durante el juego. Del lado inglés, la lectura no mostró la misma conexión. Esa falta de comunicación podría llevar al equipo a buscar un juego más directo y de mayor confrontación.

La definición, de acuerdo con la predicción, llegaría tras un período de sufrimiento. Argentina atravesaría cansancio, malestar o un momento de bajón, pero conseguiría recuperarse.

Las cartas del equilibrio, la celebración y los grandes cambios fueron interpretadas como señales de triunfo. También apareció una imagen vinculada con la justicia, entendida durante la consulta como la sensación de que finalmente “se hace justicia”.

Las 4 cartas del oráculo angelical para la Selección argentina

El cierre de la lectura mostró abrazos, festejos y alivio entre los jugadores argentinos. La predicción terminó con una afirmación clara: Argentina ganaría, aunque debería esforzarse hasta el final para lograrlo.