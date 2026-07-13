Quién es Clara Cremaschi, la influencer mendocina vinculada a un futbolista de la Scaloneta

La joven oriunda de San Martín fue vista junto al delantero de la Selección Argentina en Estados Unidos y los rumores de romance crecieron en las redes.

Mientras la Selección Argentina sigue haciendo historia en la Copa del Mundo, una mendocina comenzó a captar la atención de los fanáticos. Se trata de Clara Cremaschi, influencer oriunda de San Martín, cuyo nombre empezó a sonar con fuerza luego de ser vista en Estados Unidos junto al delantero José Manuel "Flaco" López.

Clara Cremaschi la influencer mendocina que se muestra en el Mundial Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente una relación sentimental, las imágenes compartidas durante el Mundial y las interacciones en redes sociales alimentaron las especulaciones entre los seguidores de ambos.

Clara es hija del abogado mendocino Sebastián Cremaschi y alcanzó notoriedad en 2021 gracias a sus contenidos en TikTok e Instagram, donde reúne millones de seguidores. En sus perfiles comparte publicaciones vinculadas a la moda, los viajes, el entrenamiento y el estilo de vida.

En las últimas semanas fue vista siguiendo a la Selección Argentina en distintos estadios de Estados Unidos. Tras algunos partidos, también trascendieron imágenes en las que comparte momentos con José Manuel López, uno de los delanteros del equipo de Lionel Scaloni.

Las versiones sobre un posible romance crecieron además por los comentarios y emojis que la influencer dejó en publicaciones del futbolista. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los protagonistas hizo declaraciones sobre el vínculo.