Tras la eliminación del Mundial, Erling Haaland aterrizó en Noruega con un insólito objeto: "Me siguió a casa"

Erling Haaland regresó a Oslo tras la derrota en cuartos ante Inglaterra y sorprendió a todos al bajar del avión con un curioso "acompañante".

Erling Haaland ya dejó atrás el golpe de la eliminación en el Mundial 2026. Después de la derrota 2-1 de Noruega frente a Inglaterra en los cuartos de final, el goleador emprendió el regreso a su país natal. Pero, fiel a su estilo, terminó dando que hablar por un detalle completamente ajeno al fútbol.

Cuando bajó del avión en Oslo, el delantero del Manchester City apareció con un mapache de peluche entre manos, y el mismo llevaba una botella vacía de una bebida alcohólica. Lejos de esconderlo en el equipaje, decidió mostrarlo ante las cámaras (¿acaso una campaña comercial?).

Haaland se prendió al juego y posteó una foto junto al "mapache" La imagen no tardó en viralizarse y las redes sociales se llenaron de memes y comentarios sobre la excéntrica personalidad del Androide. Incluso, él mismo se tomó la situación con humor y publicó la foto en su cuenta oficial, junto a una frase que hizo reír a todos: "Me siguió a casa".

It followed me home pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026 La Selección de Noruega fue recibida por una multitud El recibimiento para Noruega fue digno de una campaña histórica. Según los medios locales, unas 25.000 personas se acercaron al aeropuerto para recibir al plantel luego de haber alcanzado la mejor actuación de su historia en su regreso a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, donde encima se dieron el lujo de eliminar a Brasil en octavos de final.