La fuerte reacción del padre de Erling Haaland contra el árbitro de Inglaterra-Noruega: "Bien hecho..."

Noruega quedó afuera del Mundial en tiempo suplementario y el padre de Erling Haaland no ocultó su bronca con un mensaje en redes sociales.

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Tras la derrota 2-1 ante Inglaterra en el alargue, Alfie Haaland, padre de Erling Haaland y exfutbolista profesional, lanzó un mensaje cargado de ironía contra el árbitro francés Clément Turpin.

A través de su cuenta en X, el exjugador publicó una breve frase que rápidamente se viralizó: "Bien hecho, Bellingham y árbitro". El mensaje combinó un reconocimiento al mediocampista inglés, autor de los dos goles de su selección, con una crítica directa hacia la actuación del juez del encuentro.

El padre de Haaland apuntó contra el árbitro Well done Bellingham and referee. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026 Las jugadas polémicas de Noruega-Inglaterra La principal polémica se produjo en la jugada del empate inglés. Desde Noruega reclamaron que la pelota habría rozado el cable de una cámara aérea antes de la acción que terminó en gol. Sin embargo, FIFA explicó durante el partido que los sensores del balón no detectaron contacto alguno que modificara la trayectoria de la pelota, por lo que la conquista fue convalidada.

El 1-1 de Inglaterra llegó luego de que el balón tuviera un supuesto contacto con un cable de la cámara aérea que luego fue desestimado por la FIFA. Fox Sports Las quejas noruegas no terminaron allí. En el segundo tiempo, Turpin anuló un gol del conjunto escandinavo tras revisar una acción previa y determinar que el balón aún no estaba en juego cuando se produjo una infracción. Además, hubo protestas por un supuesto empujón dentro del área inglesa que ni el árbitro ni el VAR consideraron sancionable.

ESPN Con el encuentro ya terminado y la clasificación en manos de Inglaterra, Alfie Haaland volvió a mostrar el perfil frontal que lo caracteriza. Lejos de enfocarse en el mérito del rival, eligió poner el foco en las decisiones arbitrales que, a su entender, influyeron en el resultado.