A Noruega le anularon un gol por falta previa de Haaland y repitieron el córner: cómo funciona la regla

Heggem había marcado el 2-1 de Noruega ante Inglaterra, pero un empujón de Haaland antes de que se pateara el saque de esquina obligó a retrotraer la acción.

Noruega e Inglaterra chocaron en un partidazo este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. Si bien los británicos tomaron la iniciativa, los nórdicos lograrían meterse en el juego y ponerse arriba en el marcador con un golazo de Andreas Schjelderup, aunque luego Jude Bellingham anotaría la igualdad sobre el cierre del primer tiempo.

Ya en el comienzo del complemento, se produjo una situación un tanto extraña. A los 54', Torbjörn Heggem marcaba tras un córner el 2-1 parcial para los Vikingos Rojos, pero la alegría les duró poco porque, a instancias de VAR, el tanto fue anulado por una falta previa de Erling Haaland.

El gol anulado a Noruega por falta previa DSports A la espera del centro, el Androide se deshizo de la marca de John Stones con un empujón que lo tiró al piso. Fue una infracción que el árbitro Clément Turpin no vio en el campo, pero que al ser llamado desde la cabina y revisarla en los monitores, decidió sancionarla y no dar por válido el gol.

Lo llamativo es que al reanudar el juego, no lo hizo con un tiro libre defensivo para Inglaterra, sino que hizo repetir el saque de esquina para Noruega. Esto se debe a que la falta del goleador se produjo antes de que Martin Odegaard enviara el centro, por lo que la pelota no estaba en juego.