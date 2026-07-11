Harry Kane sorprendió al revelar una inesperada anécdota con Donald Trump: "Fue una experiencia única"

En la previa al duelo entre Inglaterra y Noruega, Harry Kane contó que tuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, que le hizo una particular invitación.

Mientras Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, Harry Kane sorprendió con una historia que poco tiene que ver con el fútbol. El capitán inglés reveló en conferencia que hace un año y medio recibió una invitación muy particular: jugar al golf con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

La anécdota de Kane con Donald Trump: ¡el presidente lo invitó a jugar al golf! "Me invitó a jugar cuando estuve en Palm Beach. Así que sí, cuando el presidente te invita a algún sitio... Fue una experiencia bastante surrealista simplemente conocerlo y, obviamente, jugar al golf con él", contó el delantero del Bayern Múnich, quien atraviesa un gran momento en la Copa del Mundo y ya suma seis goles.

Lejos de quedarse ahí, Kane también elogió las condiciones de Trump con los palos. "Para serte sincero, juega bastante bien al golf. Espero poder jugar tan bien como él cuando tenga su edad, eso seguro. Fue una experiencia única, pero le agradezco mucho que me haya invitado a jugar", afirmó entre risas. "Para ser honesto, jugué bastante bien", remató.

Harry Kane, el capitán y goleador que quiere llevar a Inglaterra a la cima del mundo. EFE Los elogios del máximo mandatario para el goleador británico La anécdota volvió a cobrar relevancia porque días atrás el propio mandatario la recordó públicamente tras la victoria 3-2 de Los Tres Leones sobre México en los octavos de final. Desde la Casa Blanca, aseguró que siguió el partido y no escatimó elogios hacia el goleador inglés.