La probable formación de la Selección argentina ante Suiza: las dos dudas que mantiene Scaloni
El entrenador mantendría la base del equipo que venció a Egipto y solo analiza posibles cambios en dos puestos del once inicial.
La Selección argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 22 (hora argentina) en Kansas y, a pocas horas del inicio, Lionel Scaloni mantiene la base del equipo que venció a Egipto, aunque todavía debe resolver dos incógnitas en la formación.
La intención del cuerpo técnico es sostener la estructura que salió desde el arranque en el último compromiso. Más allá de que la Albiceleste estuvo en desventaja durante gran parte de ese partido, la evaluación interna fue positiva por el funcionamiento colectivo, el control del juego y las situaciones creadas. Las principales falencias detectadas estuvieron en la definición y en algunos desajustes defensivos.
Esa mirada explica por qué el entrenador solo analiza modificaciones puntuales para el cruce ante Suiza. En la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni dejó entrever que no habría cambios importantes. "Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto", sostuvo.
Las dos dudas que mantiene Scaloni
Las principales incógnitas pasan por el lateral derecho y uno de los lugares del mediocampo. En defensa, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina compiten por un lugar entre los titulares. En la mitad de la cancha, Nicolás González aparece como alternativa para reemplazar a Alexis Mac Allister, aunque el volante tendría una leve ventaja para mantenerse desde el inicio.
Tanto Montiel como González ingresaron en el segundo tiempo frente a Egipto y tuvieron participación en la remontada que le permitió a la Selección argentina avanzar a cuartos.
En el ataque no habría modificaciones. Todo indica que Julián Álvarez volverá a acompañar a Lionel Messi desde el comienzo, por lo que Lautaro Martínez esperaría una nueva oportunidad desde el banco de suplentes. De esta manera, Scaloni apostaría nuevamente por una estructura similar a la utilizada en el último partido, con la intención de corregir detalles sin modificar la identidad de juego que mostró el equipo.
La probable formación de la Selección argentina ante Suiza
La formación que perfila Scaloni para buscar el pase a semifinales del Mundial 2026 sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.