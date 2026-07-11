La probable formación de la Selección argentina ante Suiza: las dos dudas que mantiene Scaloni

El entrenador mantendría la base del equipo que venció a Egipto y solo analiza posibles cambios en dos puestos del once inicial.

La Selección argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 22 (hora argentina) en Kansas y, a pocas horas del inicio, Lionel Scaloni mantiene la base del equipo que venció a Egipto, aunque todavía debe resolver dos incógnitas en la formación.

La intención del cuerpo técnico es sostener la estructura que salió desde el arranque en el último compromiso. Más allá de que la Albiceleste estuvo en desventaja durante gran parte de ese partido, la evaluación interna fue positiva por el funcionamiento colectivo, el control del juego y las situaciones creadas. Las principales falencias detectadas estuvieron en la definición y en algunos desajustes defensivos.

Esa mirada explica por qué el entrenador solo analiza modificaciones puntuales para el cruce ante Suiza. En la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni dejó entrever que no habría cambios importantes. "Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto", sostuvo.

La Selección argentina terminó ganando ante Egipto un partido muy complicado. EFE Las dos dudas que mantiene Scaloni Las principales incógnitas pasan por el lateral derecho y uno de los lugares del mediocampo. En defensa, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina compiten por un lugar entre los titulares. En la mitad de la cancha, Nicolás González aparece como alternativa para reemplazar a Alexis Mac Allister, aunque el volante tendría una leve ventaja para mantenerse desde el inicio.

Tanto Montiel como González ingresaron en el segundo tiempo frente a Egipto y tuvieron participación en la remontada que le permitió a la Selección argentina avanzar a cuartos.