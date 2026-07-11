Courtois ninguneó a la Selección argentina y dejó una contundente predicción sobre el campeón del Mundial

El arquero belga dio su opinión sobre la semifinal entre España y Francia, con una frase que llamó la atención antes de los cruces decisivos del torneo.

La definición del Mundial 2026 ya comenzó a jugarse también fuera de la cancha. Luego de la eliminación de Bélgica frente a España, Thibaut Courtois fue consultado sobre los candidatos al título y dejó una predicción que no pasó inadvertida, ya que descartó de manera implícita a los equipos que integran la otra llave, entre ellos la Selección argentina.

Con Francia y España ya instaladas en una de las semifinales, el experimentado arquero belga se mostró convencido de que el futuro campeón saldrá de ese cruce y no del sector del cuadro en el que continúan Argentina, Suiza, Inglaterra y Noruega.

Las declaraciones llegaron después de la derrota de Bélgica ante el seleccionado español y rápidamente generaron repercusión por el escenario que plantea para el tramo final de la Copa del Mundo.

Para Courtois, el campeón 2026 saldrá de la semifinal entre Francia y España. EFE La predicción de Courtois sobre el campeón Consultado sobre el nivel mostrado por España, Courtois fue contundente y elogió al conjunto dirigido por Luis de la Fuente. "Obviamente puede ganar el Mundial porque tiene mucha ilusión y un gran equipo y yo creo que el ganador de esa semifinal será el campeón del mundo".

El arquero también explicó por qué fue reemplazado durante el encuentro frente a España: “Sentí mucho dolor en el cuádriceps. Pero no tuve ningún problema para quedarme en el arco, solo para los saques largos. Al final, el entrenador decidió sacarme, no hay problema porque el equipo está por encima de todo”, señaló.