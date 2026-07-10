Scaloni dio una pista clave del equipo para enfrentar a Suiza y respondió a la "subestimación" de Lamine Yamal

En 24 horas, la Selección argentina estará enfrentando a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En ese contexto, como ya es habitual en la previa a cada partido Lionel Scaloni se sentó en la sala de prensa del Kansas City Stadium para palpitar un duelo que podría meter nuevamente a la Albiceleste entre los cuatro mejores del torneo.

Scaloni reveló detalles de la formación de Argentina para jugar ante Suiza Ya de arranque, el DT campeón del mundo no tuvo problemas en contestar el máximo enigma de la conferencia: el equipo que pondrá en cancha para enfrentar este sábado por la noche a los europeos. "Repetí equipo algunas veces. Bueno, no sería descabellado que pueda pasar, o también podría pasar de que haya algún cambio. Pero, en principio jugarían muy parecido al otro día. La verdad que, más allá de lo que fue la locura del partido, en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y me gustó", afirmó, dando a entender que tocará poco y nada.

Por esa misma línea, el Gringo resaltó: "Los cambios que hemos hecho fueron porque pensábamos que el equipo siempre puede mejorar y si no hemos hecho esos cambios es por eso, siempre pensamos en el equipo".

Lionel Scaloni dio pistas sobre la formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza. Video: DSports A la hora de analizar a Suiza, el entrenador tuvo en cuenta los recientes antecedentes ante Cabo Verde y Egipto para dejar en claro que no hay partido fácil en una Copa del Mundo. "Para mí es un muy buen equipo, que compite con las mejores selecciones, siempre sale adelante aunque a lo mejor puede ganar o perder, pero siempre compite. Tiene tradición en los Mundiales, tiene jugadores de experiencia, físicamente son fuertes, es complicado. Va a ser un rival difícil y lo respetamos como a todos y por algo ha llegado a esta distancia, ha eliminado a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme y todos pensábamos que podía llegar a estar acá con nosotros. Hoy estamos hablando de un rival de entidad muy difícil y que tiene jugadores interesantes, sobre todo a nivel físico, que son fuertes".