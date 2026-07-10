Scaloni tomaría una decisión inesperada en la Selección argentina para los cuartos ante Suiza

De cara al compromiso de este sábado frente al seleccionado europeo, Lionel Scaloni tomaría una inesperada decisión con el once titular.

Lionel Scaloni podría romper una de las costumbres que marcaron su exitoso ciclo al frente de la Selección argentina. De cara al duelo del sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador tiene decidido, al menos por ahora, repetir la formación que protagonizó la histórica remontada por 3-2 ante Egipto.

La posibilidad no es un dato menor. En más de ocho años y 101 partidos al frente de la Albiceleste, Scaloni apenas repitió un equipo en tres oportunidades: entre los cuartos y las semifinales de la Copa América 2019, en los amistosos ante Panamá y Curazao tras el título en Qatar 2022, y entre la semifinal y la final de la Copa América 2024. Ahora podría hacerlo por primera vez en una Copa del Mundo.

Lionel Scaloni repetiría el mismo once en los cuartos frente a Suiza Durante el entrenamiento de este jueves no hubo una práctica formal de fútbol, aunque sí trabajos tácticos por sectores que dejaron algunas pistas. La principal es que el cuerpo técnico mantiene la confianza en los once que derrotaron a Egipto, más allá de algunos desajustes defensivos que buscarán corregir antes del compromiso en Kansas City.

Scaloni saldría con el mismo once que ante Egipto para medirse a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. EFE Además, Scaloni probó variantes pensando en diferentes escenarios del partido. Nicolás Otamendi y Facundo Medina aparecieron como alternativas para reforzar la última línea, mientras que Nicolás González y Lautaro Martínez trabajaron como opciones ofensivas. Todos ellos fueron parte de los cambios frente a Egipto y podrían tener un papel importante si el encuentro lo requiere.