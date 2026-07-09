Mbappé protestó contra Tello al ser consultado por su penal errado contra Marruecos: "Me dejé desconcentrar"

Kylian Mbappé explicó por qué falló su penal en el triunfo de Francia y se excusó con todo el periplo que le hizo pasar Facundo Tello antes de la ejecución.

Tras su yerro, se lo vio al goleador francés protestarle a Facundo Tello, ya que consideró irregular que tardara tanto en darle la orden de patear -el remate se produjo más de tres minutos después de que se cobrara la infracción-. Pero no solo se quejó en el campo, sino que volvió a hacerlo luego de finalizado el encuentro.

Kylian Mbappé protestó contra Facundo Tello por su penal fallado TNT Sports "Pateé y me lo atajó. No lo pateé bien, pero se complicó porque hubo una confusión… El árbitro me dijo primero que apenas había sido falta, así que le pregunté si la jugada había sido complicada y él me dijo que sí. Hacemos la transición en la que paso a tener el balón. Me preparo y después viene y me dice que quizás no había penal", comenzó a justificarse Kiki en zona mixta.

"Yo vuelvo a tomar la pelota en mis manos, la vuelvo a colocar. Después vuelve una vez más y me dice que quizás hay una jugada previa que hay que revisar, y así... Pero bueno, las cosas fueron así y yo me dejé distraer. Por supuesto que ensayé distintos escenarios y me preparé para concentrarme para patear todo tipo de penales, pero este en particular nunca lo había vivido", continuó su relato.