El impresionante récord de Yassine Bounou en los Mundiales tras atajarle un penal a Mbappé en Francia-Marruecos

Yassine Bounou , más conocido como Bono, volvió a vestirse de héroe en un Mundial . Cuando el partido estaba 0-0, el árbitro Facundo Tello sancionó un polémico penal para los europeos y Mbappé se hizo cargo de la ejecución . Sin embargo, el arquero marroquí adivinó la intención del delantero francés y evitó la apertura del marcador con una intervención espectacular.

La atajada no fue una sorpresa para quienes siguen de cerca la carrera del guardameta. Desde Qatar 2022, Bono construyó una reputación de especialista en este tipo de situaciones y volvió a demostrarlo en el Mundial 2026 .

Con el penal contenido a Mbappé , Bono llegó a una estadística impactante en Copas del Mundo. De los nueve penales que le ejecutaron entre tiempo reglamentario y tandas de definición, apenas dos terminaron en gol.

Bono le ganó el duelo a Mbappé en el penal

El detalle de la marca es todavía más llamativo: cuatro remates fueron atajados por él, dos se estrellaron en los postes y uno se fue desviado. Es decir, siete de nueve lanzamientos no terminaron dentro del arco.

Ese registro lo convirtió en el arquero que más penales vio fallar a sus rivales en toda la historia de los Mundiales, superando a nombres legendarios como Harald Schumacher, Sergio Goycochea, Taffarel, Iker Casillas, Danijel Subaši y Dominik Livakovi.

9 penaltis contra Bono (incluyendo tandas de desempate) en la Copa del Mundo: 7 fallados (4 parados, 2 al poste y 1 fuera) 2 marcados ALUCINANTE. pic.twitter.com/mrlH0EQEEN

De Qatar 2022 a una nueva noche histórica

La consagración internacional de Bono llegó en Qatar 2022. Allí fue el gran héroe de Marruecos en los octavos de final frente a España, cuando detuvo los remates de Carlos Soler y Sergio Busquets en la tanda de penales, mientras que Pablo Sarabia había estrellado su disparo en el poste.

Aquella actuación permitió a los Leones del Atlas alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo y fue el inicio de una historia que sigue creciendo torneo tras torneo.

Además, con sus cuatro penales atajados en Mundiales, Bono igualó el récord histórico de arqueros como Schumacher, Goycochea, Casillas y Livakovi, consolidándose entre los mejores especialistas que tuvo el certamen.

Una rareza para Mbappé y Francia

Duelo de figuras. Kylian Mbappe, la gran estrella de Francia, intenta arrebatarle el balón a Achraf Hakimi, el formidable lateral de Marruecos. EFE

La atajada también tuvo un valor especial por el ejecutante. Mbappé es uno de los mejores definidores del mundo y su fallo representó una excepción estadística para Francia.

De hecho, el delantero del Real Madrid se convirtió apenas en el segundo futbolista francés en errar un penal durante el tiempo reglamentario de un Mundial. El anterior había sido Karim Benzema frente a Suiza en Brasil 2014.

Una vez más, Bono apareció cuando más lo necesitaba Marruecos y volvió a demostrar por qué su nombre ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de las Copas del Mundo.