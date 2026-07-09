Por qué Francia jugó ante Marruecos con una llamativa camiseta verde agua: el detalle histórico

El partido entre Francia y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que llama la atención desde el primer minuto. El seleccionado francés dejó de lado sus tradicionales colores azul y blanco para vestir una camiseta verde claro, una elección completamente diferente a la habitual y que responde a un homenaje con un profundo valor histórico.

La novedosa casaca ya había generado expectativa cuando fue presentada antes del comienzo de la Copa del Mundo. Desde entonces, muchos hinchas se preguntan por qué los "Bleus" utilizan un color tan poco relacionado con su identidad futbolística. La respuesta está vinculada con el país que alberga la mayor parte del torneo y con uno de los monumentos más famosos del planeta.

El uniforme alternativo, denominado "Liberté" , fue diseñado para rendir tributo a la Estatua de la Libertad , un símbolo de la amistad entre Francia y Estados Unidos . El monumento, ubicado en Nueva York , fue un obsequio del pueblo francés a los estadounidenses a fines del siglo XIX y hoy representa uno de los íconos más reconocidos del mundo.

El lanzamiento de esta camiseta coincide con un año muy especial para el país norteamericano. Además de recibir la mayor cantidad de encuentros del Mundial 2026 , en este 2026 se conmemoran los 250 años de la independencia de Estados Unidos , motivo por el cual la federación francesa decidió destacar ese vínculo histórico mediante su nueva indumentaria.

El tono elegido no responde a una cuestión estética. La camiseta reproduce el color que actualmente presenta la Estatua de la Libertad , consecuencia del proceso natural de oxidación que sufrió el cobre con el paso del tiempo.

Cuando el monumento fue inaugurado, su superficie tenía un brillo cobrizo. Sin embargo, décadas de exposición al aire, la lluvia y la humedad transformaron ese aspecto hasta darle el característico color verde que hoy lo identifica. Ese mismo efecto fue el que inspiró el diseño del uniforme francés.

El color "Iglú" y los detalles del diseño

La Federación Francesa de Fútbol explica que la tonalidad utilizada se conoce comercialmente como "Iglú", un verde grisáceo que busca reproducir fielmente la apariencia actual de la estatua.

El concepto también se refleja en otros elementos del uniforme. La marca Nike incorporó acabados cobrizos tanto en el logotipo de la empresa como en el escudo de la selección francesa, un guiño al aspecto original del monumento antes de que el cobre cambiara de color.

Una camiseta que rompe con la tradición

A diferencia de otros cambios de indumentaria que responden únicamente a criterios de diseño, la nueva camiseta de Francia busca contar una historia. Cada detalle hace referencia a la relación entre ambos países y al escenario donde se disputa el Mundial 2026.

Mientras el equipo enfrenta a Noruega en busca de un lugar en las semifinales, el novedoso uniforme se convierte en uno de los grandes protagonistas fuera del juego y en una de las propuestas más originales de esta Copa del Mundo.