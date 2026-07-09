¿Alarma por Mbappé? El video que preocupó a todo Francia tras la clasificación a semis del Mundial

A los 76 minutos y con el partido 2-0, Kylian Mbappé pidió el cambio y su imagen en el banco de suplentes encendió la señal de alerta. Esto dijo post partido.

Kylian Mbappé no pudo terminar el partido ante Marruecos por un golpe en su tobillo derecho.

Kylian Mbappé pasó de héroe a generar una enorme preocupación en Francia. El capitán de Les Bleus fue una de las grandes figuras en la victoria 2-0 sobre Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, pero terminó el partido con una imagen que encendió las alarmas de cara a las semifinales.

Después de fallar un penal ante Yassine Bounou, tuvo su revancha con un golazo desde afuera del área para romper el cero y empezar a encaminar la clasificación de los galos, que siguen siendo los grandes favoritos al título.

Mbappé pidió el cambio en Francia: el video que lo muestra con hielo en su tobillo Pero a los 76 minutos llegó el momento que nadie quería ver. Con el partido ya prácticamente resuelto, Mbappé sintió una molestia, se dejó caer sobre el césped y Didier Deschamps reaccionó de inmediato: lo sacó del partido y mandó a la cancha a Jean-Philippe Mateta.

El delantero del Real Madrid se retiró caminando, aunque con evidentes gestos de dolor. La preocupación creció todavía más cuando la transmisión enfocó al banco de suplentes. Allí se vio a Mbappé con una bolsa de hielo sobre el empeine del pie derecho.

Mbappé pidió el cambio ante Marruecos y terminó con hielo en su tobillo derecho. Video: ESPN Qué dijo el capitán francés tras la clasificación a semifinales Tras el pitazo final, Kiki volvió a ser elegido como MVP y, ante la consulta, despejó cualquier tipo de duda sobre su estado físico: "Recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien", comentó en primer término. Y para llevar todavía más tranquilidad a suelo galo, afirmó: "Mateta estaba más preparado que yo para jugar los últimos 15 minutos".