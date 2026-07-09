La impactante revelación de Kloop sobre Mbappé en pleno Mundial 2026: "Volamos en círculos mientras negociamos"

Jügen Klopp contó que el Liverpool quiso fichar a Mbappé años atrás bajo su dirección técnica y dio detalles de lo que fue la operación fallida.

Kylian Mbappé no deja de sorprender al mundo con sus impresionantes actuaciones. Este jueves marcó un gol para que Francia venza a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, llegó a los 8 tantos en esta edición y apunta a convertirse -si no en este, en el próximo- en el máximo goleador histórico del certamen.

El crack francés empezó a demostrar su inagotable calidad desde la más temprana edad, cuando en 2015, con 16 años, comenzó a brillar en el Mónaco y despertó el interés de numerosos clubes alrededor del mundo. Entre ellos estaba el Liverpool, que en 2017, bajo la dirección técnica de Jürgen Klopp, hizo un gran movimiento para ficharlo, pero las negociaciones terminaron fallando.

Klopp reveló que quería a Mbappé para el Liverpool, pero falló la negociación Magenta TV "Mbappé fue la transferencia no consumada más cara en la que invertimos. Volamos desde Blackpool hasta Niza. En Niza, toda la familia Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones o algo así", reveló el destacado DT alemán por Magenta TV (donde es comentarista) esta tarde desde el Gillette Stadium en la previa de Francia-Marruecos.

"Realmente nos lucimos. Luego volamos en círculos, hablamos con la familia, comimos buena comida. Todo en el avión, no podíamos ser vistos. Volamos todo el tiempo en círculos, fue fantástico. Pero luego se fue al París Saint-Germain", detalló, entre risas, respecto toda la operación fallida que montaron para tratar de quedarse con Kiki.