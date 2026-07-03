Tras su eliminación en el Mundial, Alemania despidió a Nagelsmann y reveló el nombre que quiere como nuevo DT
Luego de la dolorosa eliminación frente a Paraguay, Alemania echó a su entrenador y ante ello dieron a conocer el nombre que quiere como nuevo DT.
La eliminación por penales frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó secuelas inevitables en Alemania. Apenas unos días después del golpe, la Federación Alemana de Fútbol anunció la salida de Julian Nagelsmann, quien había asumido el cargo en septiembre de 2023 y no logró revertir la crisis que atraviesa la selección en las últimas Copas del Mundo.
Julian Nagelsmann dejó de ser el DT de Alemania
Aunque el entrenador había asegurado públicamente que no tenía intenciones de renunciar y que deseaba continuar al frente del proyecto, las autoridades resolvieron rescindir su contrato de manera inmediata para iniciar un nuevo ciclo con vistas a la reconstrucción del equipo.
La sorpresa llegó en el mismo comunicado oficial. Además de confirmar la salida de Nagelsmann, la federación dejó entrever cuál es el gran objetivo para ocupar el banco de suplentes: Jürgen Klopp. El ex entrenador de Liverpool aparece como el principal apuntado para liderar una nueva etapa de la Mannschaft.
Jürgen Klopp, el principal candidato a suceder a Nagelsmann en Alemania
"Él ya ha manifestado su disposición a asumir el cargo", expresaron desde la DFB, una frase que rápidamente hizo ruido en el fútbol europeo. De esta manera, el organismo alimentó los rumores que desde hace varios días vinculan al histórico entrenador alemán con la selección.
Lo llamativo es que, horas antes, el propio Klopp había evitado confirmar cualquier negociación cuando fue consultado por la prensa. El ex técnico de Borussia Dortmund y Liverpool se mostró evasivo y prefirió no profundizar sobre su futuro, aunque nunca cerró completamente la puerta a un eventual regreso a los bancos de suplentes.
Mientras la federación trabaja para cerrar cuanto antes a su nuevo entrenador, Alemania intenta dejar atrás otro duro fracaso mundialista. Tras las eliminaciones en la fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022, la caída frente a Paraguay en 2026 terminó precipitando el final del ciclo Nagelsmann y abrió la posibilidad de que Klopp sea el encargado de devolver a la Mannschaft al primer plano internacional.