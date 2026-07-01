El emotivo adiós de una leyenda de Alemania tras la eliminación ante Paraguay en el Mundial: "Este final duele mucho"

El campeón del mundo en Brasil 2014 puso punto final a una de las carreras más exitosas en la historia de Alemania.

La eliminación de Alemania frente a Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 también marcó el final de la carrera internacional de Manuel Neuer. A los 40 años, el histórico arquero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de su selección y se despidió con un emotivo mensaje publicado tras la derrota por penales.

"La eliminación temprana del Mundial es sumamente decepcionante. Claramente no estuvimos a la altura de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este final duele mucho", escribió el campeón del mundo en Brasil 2014. Luego explicó que aceptó regresar del retiro porque representar a Alemania "siempre fue un profundo orgullo" y porque quería aportar su experiencia a las nuevas generaciones.

Manuel Neuer anunció su retiro de la Selección de Alemania Manuel Neuer le puso punto final a su exitoso ciclo en la selección alemana. IG/manuelneuer La aventura del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann terminó después de empatar 1-1 con Paraguay y caer 4-3 en la definición por penales. Aunque Neuer logró atajar uno de los remates, Alemania falló tres ejecuciones y quedó eliminada. Además, el equipo recibió goles en todos los partidos que disputó durante el certamen.

El experimentado arquero también dejó una reflexión sobre su decisión de regresar a la selección. "A pesar del amargo final, no me arrepiento de esta decisión ni por un segundo", expresó. Su despedida también dejó un dato llamativo: acumuló 10 partidos consecutivos en Copas del Mundo recibiendo al menos un gol. La última vez que terminó con el arco en cero fue en la final de Brasil 2014, cuando Alemania derrotó 1-0 a la Selección argentina en el estadio Maracaná.