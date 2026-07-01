La lapidaria crítica de un histórico de Alemania a la selección tras su eliminación ante Paraguay: "No tenemos jerarquía"

Un histórico futbolista de Alemania liquidó a los dirigidos por Julian Nagelsmann tras la eliminación por penales ante Paraguay en el Mundial 2026.

La temprana eliminación de Alemania en el Mundial 2026 continúa dejando secuelas. Tras la caída por penales frente a Paraguay en los 16avos de final, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, Toni Kroos realizó un lapidario análisis sobre el presente de la Mannschaft y aseguró que el seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann ya no cuenta con futbolistas de primer nivel mundial.

El campeón del mundo en Brasil 2014 se expresó en el podcast Kroos & Kroos, que comparte con su hermano Felix, y no esquivó la autocrítica: "Ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de clase mundial. Tenemos futbolistas con potencial para serlo, pero eso no significa que ya estén en la élite. Los verdaderos jugadores de nivel mundial son los que deciden todos los partidos y, además, están arriba en el ranking de goleadores. Nosotros no tenemos a ninguno y debemos admitirlo con honestidad", disparó.

La lapidaria crítica de Toni Kroos a la Selección de Alemania tras la eliminación del Mundial Toni Kroos también comparó al actual equipo con las selecciones alemanas que dominaron el fútbol internacional durante la última década: "Cuando teníamos éxito en este tipo de torneos, siempre daba la sensación de que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo. Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido", sostuvo.

Toni Kroos liquidó a la Selección de Alemania tras su dura eliminación ante Paraguay. EFE El exmediocampista del Real Madrid fue todavía más allá al cuestionar el peso que hoy tiene la historia del seleccionado alemán: "La realidad es que el fútbol ha cambiado y nosotros nos hemos quedado atrapados en el recuerdo de lo que fuimos. No se gana con el escudo, se gana con jerarquía y hoy no la tenemos", sentenció, dejando en claro que el prestigio ya no alcanza para competir con las principales potencias.