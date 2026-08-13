Histórico bajo caudal del río Rin: Alemania reduce al mínimo el tráfico fluvial

La severa sequía en Alemania, con olas de calor reiteradas, han dejado un muy bajo caudal del río Rin, que se nota en el escaso tráfico fluvial en Colonia.

En Alemania apenas quedan barcos navegando por el río Rin a su paso por Colonia debido al nivel históricamente bajo del agua, señalaron fuentes oficiales. La severidad de la sequía que sufre buena parte de Europa, con olas de calor reiteradas, han traido sus consecuencias y están a la vista.

Así lo informó la Oficina de Vías Navegables y Navegación (WSA) del Rin. "El tráfico fluvial terminará interrumpiéndose por sí mismo", declaró a dpa el responsable de la demarcación Markus Neumann. Aunque los buques todavía tienen permitido navegar, explicó, para casi ninguno resulta ya rentable hacerlo.

Neumann puntualizó que resulta enormemente llamativo el largo tiempo transcurrido entre el paso de un barco y otro durante la mañana de hoy en una vía fluvial por lo general muy concurrida.

Alemania bate récords Un reportero de dpa confirmó que el tráfico marítimo es ya prácticamente inexistente. Según Neumann, las marcas de calado exteriores de los pocos buques que todavía navegan por Colonia revelan que casi todos circulan vacíos.

Cada jornada se bate un nuevo récord a la baja del nivel del agua en la estación de medición de Colonia, detalló. Tras alcanzar 49 centímetros este mediodía, las proyecciones oficiales apuntan a que el caudal podría descender a los 47 centímetros de cara a este domingo.