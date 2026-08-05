La histórica sequía que afecta al Rin y al Danubio, los principales ríos de Europa (y que amenaza con provocar un shock económico y energético)

Europa sufre una grave sequía en algunos de sus principales ríos que amenaza con tener preoupantes efectos económicos y energéticos.

El río Rin ha alcanzado los niveles más bajos de su historia en varios puntos de Alemania y Países Bajos debido a las prolongadas olas de calor que azotan Europa.

La semana pasada se registraron en Colonia, en el oeste de Alemania, y en Lobith, donde el Rin cruza de Alemania a Países Bajos, niveles inferiores a los de cualquier otro momento desde que se tienen registros.

Otros importantes ríos europeos con funciones cruciales en el transporte, la industria y la agricultura también han registrado niveles mínimos históricos, como el Danubio, que atraviesa 10 países, y el italiano Po.

Según los observatorios de la Unión Europea, las condiciones de sequía se mantuvieron estables y críticas en la mayor parte de Europa, y empeoraron en el centro y oeste del continente a mediados de julio.

Getty Images El Rin alcanzó sus niveles más bajos de la historia en algunos puntos de Alemania y Países Bajos, mientras continúan las olas de calor en Europa.

Se prevé que la ola de calor actual se prolongue al menos una semana más, elevando las temperaturas por encima de los 40 °C en muchos países del centro y sur de Europa.

El Sistema Nacional de Información sobre Niveles Bajos de Agua (NIWIS, por sus siglas en inglés) de Alemania informó que el 44% de las estaciones de medición del Rin y el 78% de las del Danubio registraron niveles de agua extremadamente bajos a finales de julio.

El Rin, que nace en los Alpes suizos y desemboca en el mar del Norte, es una de las vías fluviales más transitadas de Europa. La disminución del nivel del agua ha generado preocupación por las consecuencias económicas de tener que limitar la navegación y el transporte marítimo.

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Suministro eléctrico y centrales nucleares

El viernes pasado, la profundidad de las aguas navegables en el estrecho de Kaub, cerca de Coblenza, Alemania, alcanzó el mínimo histórico de 25 cm registrado en 2018, antes de recuperarse ligeramente el lunes.

La estación de medición de Kaub, en el oeste de Alemania, es un indicador clave de la navegabilidad del Rin, ya que mide la capacidad de carga de los buques. Los bajos niveles de agua que se registran allí pueden restringir gravemente la navegación fluvial.

Martin Wolters, de la Autoridad de Vías Navegables y Transporte Naval del Rin, declaró al medio alemán WDR que, si bien era improbable que se suspendiera por completo el transporte en barco en el Rin, habría que tomar precauciones, como distribuir la carga de más buques para aligerar su peso.

Con el tiempo, esto puede provocar mayores costes de transporte y cuellos de botella en el suministro, afirmó Wolters.

"Llega un momento en que las cargas son demasiado pequeñas para que merezca la pena o los armadores se preocupan por dañar sus barcos", declaró a Reuters un comerciante de materias primas.

La semana pasada, las aguas del Danubio descendieron a los niveles más bajos en 30 años en varios países, entre ellos Serbia y Rumanía, provocado graves interrupciones en el suministro eléctrico.

Serbia redujo la producción en sus centrales eléctricas de carbón debido a la falta de agua, que ha interrumpido el funcionamiento de sus sistemas de refrigeración, mientras que Rumania llevó a cabo una explosión controlada en una gran roca a orillas del Danubio para aumentar el caudal de agua hacia la central nuclear de Cernavoda.

Dos fábricas de automóviles en Rumania, gestionadas por Dacia y Ford, han acordado detener la producción durante más de dos semanas para reducir el consumo de electricidad.

La única central nuclear de Hungría está al borde del cierre.

Las instalaciones están funcionando a capacidad reducida y los responsables evalúan si será necesario desconectarlas por completo.

Robert Nemeti / Getty El bajo nivel de las aguas del Danubio se ha hecho evidente también a su paso por Budapest, la capital de Hungría.

Problemas en Italia

El río Po, el más largo de Italia, también alcanzó un mínimo histórico cerca de la ciudad de Cremona a finales de julio. Las autoridades elevaron el nivel de alerta por sequía a "alto" en todo el valle del Po, mientras que los expertos advirtieron sobre posibles interrupciones en el suministro de agua potable.

La disminución del caudal del Po en su desembocadura también ha provocado que el agua salada del mar inunde el lecho del río, alterando el ecosistema y causando graves problemas a los agricultores que utilizan su agua para regar sus cultivos.

Un estudio reciente realizado por World Weather Attribution, un proyecto de colaboración científica internacional, concluyó que no se había observado una tendencia clara a largo plazo hacia una disminución de las precipitaciones en gran parte de Europa.

Sin embargo, los investigadores señalaron que el cambio climático provocado por el ser humano está aumentando la evaporación de la humedad debido a las temperaturas más elevadas, lo que hace más probables las condiciones de sequía.

El clima cálido y seco también ha incrementado la demanda de agua para uso doméstico, agrícola e industrial.

Los períodos prolongados de sequía también pueden afectar los niveles de agua de los lagos, lo que repercute en la disponibilidad de recursos de agua dulce.

El servicio climático Copérnico de la UE afirmó que la sequía de 2022 en Europa contribuyó a un aumento de la actividad de los incendios forestales, lo que a su vez provocó emisiones de carbono superiores a la media.

*Con información adicional de Mark Poynting.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC