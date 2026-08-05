Brasil retira a su embajador: qué cambia en la relación con Argentina y por qué es una señal de alto impacto

La decisión tomada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva este miércoles de retirar a su embajador en Argentina marca un nuevo capítulo en el deterioro de la relación bilateral con Brasil . Si bien no implica una ruptura de relaciones diplomáticas ni la interrupción del comercio entre ambos países, sí representa uno de los gestos políticos más fuertes que Itamaraty podía adoptar sin llegar a un quiebre formal.

Especialistas en relaciones internacionales consultados por este medio coinciden en que la medida tiene un fuerte peso simbólico y que envía un mensaje tanto hacia el gobierno de Javier Milei como hacia la política interna brasileña, atravesada por un contexto electoral.

Sin embargo, también advierten que las consecuencias en la práctica no son menores: la relación continuará, pero con menor capacidad de resolución política y de impulsar acuerdos estratégicos.

Para el Director de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Negri, en la historia reciente no existen antecedentes comparables entre Argentina y Brasil. Incluso durante períodos de fuertes diferencias políticas entre gobiernos de distinto signo, como los de Jair Bolsonaro y Alberto Fernández o los primeros meses de convivencia entre Lula y Milei, los embajadores permanecieron en sus cargos y los canales institucionales continuaron funcionando.

La retirada del embajador representó un escalón superior en la tensión diplomática. Antes de esta decisión, Brasil ya había llamado a consultas a su representante, una medida utilizada de forma habitual cuando se pretende expresar malestar político.

No obstante, luego de la reiteración de los agravios contra Lula da Silva emitidos por el presidente argentino Javier Milei, Brasil consideró que "este gobierno de turno no está respetando las reglas de convivencia entre los dos países", estableció Bruno Lima Rocha, periodista, politólogo y docente de relaciones internacionales, desde Brasil.

Según su análisis, el gobierno de Lula busca dejar en claro que no aceptará agravios contra sus máximas autoridades y procura mostrar firmeza frente a una escalada de declaraciones provenientes del presidente argentino.

Sin embajador, pero con una embajada funcionando

Aunque la salida del embajador constituye una degradación del vínculo político, la embajada brasileña en Buenos Aires continuará abierta. La representación quedará a cargo de un encargado de negocios, un diplomático de carrera que asume la conducción cotidiana de la misión mientras no haya un embajador designado.

Por lo tanto, seguirán funcionando normalmente los servicios consulares, la asistencia a ciudadanos brasileños, las tareas culturales, el intercambio de información entre las cancillerías y buena parte de la agenda administrativa.

Lula da Silva con el embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli. @Itamaraty_ES/Ricardo Stuckert

Sin embargo, la verdadera diferencia aparece en el plano político, ya que a diferencia de un embajador, el encargado de negocios posee un rango inferior, tiene menor acceso a presidentes, ministros y funcionarios de máxima jerarquía y dispone de menos capacidad para intervenir personalmente cuando aparecen conflictos sensibles.

"Los gobiernos pierden capacidad de administrar los conflictos que van saliendo", explicó Negri. Cuestiones vinculadas con regulaciones industriales, aranceles, cadenas de valor o problemas comerciales específicos seguirán existiendo, pero encontrar soluciones será más complejo sin un interlocutor político de primer nivel.

Lima Rocha coincide en que la figura del encargado de negocios es habitual en muchas embajadas, aunque considera excepcional que ocurra entre los dos principales socios del Mercosur, cuya relación históricamente estuvo marcada por una intensa coordinación política.

Javier Milei y el canciller Pablo Quirno en la última cumbre del Mercosur. Presidencia

El comercio seguirá, pero el Mercosur puede sentir el impacto

Pese al enfriamiento diplomático, los especialistas descartan un freno inmediato del comercio bilateral, siendo que, como indicó Negri, buena parte del intercambio entre Argentina y Brasil depende de empresas privadas y cadenas productivas que funcionan más allá de los cambios políticos. Por lo cual, una compañía brasileña podrá seguir comprando productos argentinos y una empresa nacional continuará exportando al mercado brasileño mientras no existan restricciones comerciales específicas.

No obstante, donde sí podrían aparecer consecuencias es en las decisiones estratégicas.

Mercosur funciona por consenso y la falta de diálogo político entre Buenos Aires y Brasilia dificulta avanzar en negociaciones comerciales, modificaciones arancelarias, reglas de origen, ampliaciones del bloque o nuevos acuerdos internacionales.

Para Negri, la consecuencia más probable no es una ruptura del bloque sino la profundización de una parálisis que ya venía afectando al proceso de integración regional, ya que "la relación no se corta, pero se enfría". Lima Rocha agrega otra advertencia: el deterioro del vínculo entre los dos principales socios del Mercosur también reduce las posibilidades de desarrollar proyectos conjuntos de inversión e integración productiva, incluso con terceros países como China.

En ese contexto, la retirada del embajador aparece menos como una medida con efectos inmediatos sobre el comercio y más como una poderosa señal política. La relación bilateral no se rompe, pero pierde el principal canal de interlocución entre ambos gobiernos.

Por el momento, Argentina y Brasil seguirán vinculados por sus instituciones y su comercio, aunque con roces diplomáticos que terminan resultando un margen mucho más estrecho para resolver diferencias o construir nuevas agendas comunes.