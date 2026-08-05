El canciller Pablo Quirno aseguró que el Gobierno sostendrá "todos los canales de diálogo abiertos" con Brasil

El canciller Pablo Quirno aseguró que el Gobierno argentino sostendrá "todos los canales de diálogo abiertos" con Brasil, pese a la crisis diplomática que atraviesan ambos países.

"Vamos a mantener todos los canales de diálogo abiertos. Tenemos un montón de temas en común, temas de seguridad, tenemos acuerdos sobre seguridad nuclear. Todo eso se mantiene sin problemas. La parte comercial también", planteó en una entrevista con TN.

Las declaraciones llegan después de que el gobierno brasileño resolviera retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y le pidiera al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, que regresara al país.

El detonante fue el cruce de descalificaciones entre Javier Milei y Lula da Silva de las últimas semanas: el mandatario argentino calificó en varias oportunidades al brasileño de "ladrón" y "corrupto", tanto en el país como en San Pablo, cuando asistió al lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Consultado sobre el conflicto, el canciller marcó distancia de la escalada: "Nosotros lamentamos que unilateralmente Brasil haya tomado esta decisión, pero para pelearse hacen falta dos y nosotros no vamos a pelear".

Quirno admitió que el vínculo entrará en otra etapa, aunque relativizó su alcance práctico: la relación "cambia en la simbología, en la percepción, en la frecuencia del diálogo, pero tenemos que trabajar para que eso tenga el menor impacto posible y en eso van a contar con nosotros siempre".

También reiteró su desacuerdo con la decisión de reducir los vínculos bilaterales al nivel de encargados de negocios: "Creemos que las diferencias ideológicas no tienen que generar incidentes diplomáticos. Hay varios ejemplos en los últimos tres años en los cuales Argentina ha recibido este tipo de agravios en los cuales no se ha llevado a incidentes diplomáticos".

Cuándo vuelve el embajador argentino

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Quirno confirmó que Raimondi regresará en los próximos días, aunque sin precisiones: "Logísticamente no sé cómo es. Va a regresar prontamente. No sé cuándo, pero en estos días va a estar regresando".

Al cierre, el canciller dejó una lectura de fondo sobre el trasfondo del conflicto: "Acá nadie es inocente. Hace años que están sucediendo cosas entre Brasil y la Argentina subterráneamente y hay momentos en que se llega al fragor electoral y se hacen más explícitos los comentarios".

Y concluyó: "Milei está liderando este cambio en la región y lo que tenemos que hacer es defenderlo, porque la oposición a estas ideas son las que quieren que fracasemos y parte de esta posición está localizada en el gobierno de Lula".