Cancillería celebró la llegada del Papa León XIV y explicó cómo será su visita: "Es el resultado de un trabajo diplomático serio"

El canciller encabezó una conferencia de prensa para detallar el anuncio sobre el viaje que realizará el sumo pontífice a la Argentina en noviembre. Lamentó que no haya ocurrido con el Papa Francisco.

El canciller Pablo Quirno calificó de un “acontecimiento histórico” la visita que hará el Papa León XIV en Argentina. En conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario anunció la confirmación de la gira del sumo pontífice en noviembre y detalló aspectos de su viaje.

“Hoy es un día de enorme alegría para la República Argentina. La Santa Sede ha confirmado oficialmente que su Santidad León 14 visitará a Argentina durante los días, entre los días 8 y 11 de noviembre, en el marco de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú”, manifestó.

“Después de casi 4 décadas, la Argentina recibirá la visita del Sumo Pontífice. Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para todos los argentinos. Esta visita es el resultado de un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido, iniciado por decisión del presidente de la nación, Javier Milei, quien cursó la invitación a su Santidad. En febrero de este año tuve el honor de entregar personalmente la invitación oficial en el Vaticano, y le transmití la voluntad del gobierno argentino de recibirlo, poniendo a disposición todas las capacidades del estado para hacer posible esta visita. Desde entonces, el gobierno nacional ha trabajado de manera permanente junto a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para avanzar en la organización de este acontecimiento”, detalló.

“Quiero destacar especialmente la excelente coordinación institucional mantenida durante todos estos meses, basada en la confianza, el respeto mutuo y la reserva que la Santa Sede solicitó para este proceso”, ponderó Quirno, quien agregó que “a partir del anuncio oficial, comienza una nueva etapa de trabajo. Durante las próximas semanas, continuaremos coordinando junto con la santa sede todos los aspectos vinculados con la logística, la seguridad, el protocolo, el transporte, la prensa y la organización general de esta visita apostólica”.

El ministro de Relaciones Exteriores indicó que "como ocurre en todos los viajes del santo padre, el programa detallado será comunicado oportunamente por la santa sede". "Solo se anticipó que la visita apostólica tendrá lugar en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján”, precisó el canciller.